Losowanie grup MŚ 2018. Znamy rywali reprezentacji Polski!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936625697795248128 16:58 A więc wszystko już jest jasne. Polska nie ma w grupie rywala z Europy.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/936625156440674305 16:56 Grupa F: Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Południowa.



A więc grupa H wygląda następująco: Polska, Senegal, Kolumbia i JAPONIA! 16:55 Grupa G: Belgia, Tunezja, Anglia, PANAMA. 16:54 Grupa D: Argentyna, Islandia, Chorwacja, NIGERIA. 16:54 Grupa C: Francja, Peru, Dania i AUSTRALIA! 16:53 Grupa B: Portugalia, Hiszpania, Iran i MAROKO! 16:52 A w grupie E Serbia! 16:51 I ostatnia prosta w losowaniu!

Arabia Saudyjska w grupie A! 16:50 Grupa G: Belgia, Anglia, TUNEZJA.



To oznacza, że do Polski i Kolumbii dołącza SENEGAL! 16:49 Grupa F: Szwecja razem z Niemcami i Meksykiem. 16:48 Grupa E: Kostaryka dołącza do Brazylii i Szwajcarii. 16:47 Grupa D: Argentyna, Chorwacja i Islandia! 16:47 Wracamy do grupy B. Do Portugalii i Hiszpanii dołącza... Iran. 16:46 Dania nie mogła już trafić do grupy B, więc zostaje przesunięta do grupy C. Dołącza do Peru i Francji. 16:45 Grupa A: Rosja, Urugwaj i... Egipt! 16:44 Czas na drużyny z koszyka nr. 3. 16:44 Grupa G: Belgia i... Anglia!



A więc w grupie H mamy Polskę i Kolumbię! 16:42 Grupa F: Niemcy i Meksyk! 16:41 Grupa E: Do Brazylii dołącza Szwajcaria. 16:41 W grupie D jest już Argentyna, a teraz mamy jeszcze... Chorwację!. 16:40 A do Francji dołącza Peru. 16:40 W grupie B Hiszpania! 16:39 Urugwaj w grupie A!

A więc jak na razie: Rosja, Urugwaj. 16:37 Belgia w grupie G, a więc Polska w grupie H! 16:36 W grupie F znaleźli się Niemcy. 16:35 Reprezentacja Brazylii w grupie E. 16:35 Argentyna w grupie D. 16:34 A Francja trafia do grupy C. 16:33 Portugalia trafia do grupy B. 16:33 Pierwsza piłeczka już wylosowana, ale to była formalność. Rosja w grupie A. 16:32 Są już także Gary Lineker w towarzystwie Marii Komandny. To oni poprowadzą dzisiejsze losowanie. 16:29 Na scenie są już Laurent Blanc, Cafu, Carley Puyol, Diego Maradona i Fabio Cannavaro.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936619058044301313 16:25 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936616784345665537 16:19 Na scenie w Moskwie kolejni artyści. 16:16 Miroslav Klose pojawił się na scenie z Pucharem Świata!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936617306851102727 16:15 Po oficjalnych przemówieniach czas na występy artystów.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936615438083149831 16:09 Infantino: Chciałbym podziękować Rosji, prezydentowi tego kraju i wszystkim Rosjanom. Dzięki wielkiej pracy możemy dzisiaj spotkać się w tym miejscu. 16:06 Putin: Ceremonia, która zacznie się za kilka minut, to kolejna szansa, by najlepsze piłkarskie reprezentacje dowiedziały się, co je czeka w Rosji. Zapraszam wszystkich kibiców do Rosji. Do zobaczenia w przyszłym roku. 16:04 Putin: Zorganizujemy mistrzostwa na najwyższym poziomie i będziemy gościć najlepszych piłkarzy. Miasta gospodarze udowodnią, że nasz kraj jest wielki i różnorodny. 16:03 Zaczynamy! Po oficjalnym powitaniu na scenie pojawili się prezydent FIFA Gianni Infantino oraz prezydent Rosji Władimir Putin. 15:55 Zostało kilka minut! A tutaj polski akcent z profilu FIFA na Twitterze. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936609306258100226 15:47 Zbigniew Boniek typuje tak:

https://twitter.com/BoniekZibi/status/936606994139664384 15:30 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936603301918924800 15:26 A tak prezentuje się Moskwa w nagraniu FIFA. Podobne materiały powstały we wszystkich miastach, w których odbędą się mecze MŚ 2018.

15:15 Przed losowaniem zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat ceremonii, które można znaleźć na Wprost.pl.

https://www.wprost.pl/sport/10089776/polska-w-grupie-smierci-czas-na-wielkie-losowanie-w-moskwie.html 15:12 https://twitter.com/l_grzeg/status/936583565806112768 15:05 Na niecałą godzinę do rozpoczęcia ceremonii przypominamy, jak wyglądają poszczególne koszyki.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/936595795595448320 14:56 Ceremonia losowania grup MŚ 2018 rozpocznie się o 16:00, ale my już ruszamy z naszą relację NA ŻYWO. Zbigniew Boniek i Adam Nawałka gotowi. Jaką grupę typujecie dla Biało-Czerwonych?

https://twitter.com/BoniekZibi/status/936582227462410240

