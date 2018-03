Prezydent Duda: Jeżeli wybiorę się na mundial, to na mecz Polski

– Polska drużyna, nasza reprezentacja nie gra w meczu inauguracyjnym, w związku z czym chyba dla wszystkich to jest zrozumiałe, że jako polski prezydent, jeżeli w ogóle na jakiś mecz się wybiorę, to będzie to mecz polskiej reprezentacji – powiedział Andrzej Duda, który zwiedził we wtorek 20 marca firmę Plastica w Kowalewie Pomorskim. – Mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy, w każdym razie trzymam za to mocno kciuki – dodał prezydent.

O tym, że Andrzej Duda nie będzie uczestniczył w inauguracji mundialu w Rosji, jako pierwszy poinformował w RMF FM szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. – Prezydent podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polski w mundialu w Rosji – przekazał.

Bojkot mundialu?

Temat obecności delegacji zagranicznych na Mistrzostwach Świata w Rosji pojawił się po ataku chemicznym w Wielkiej Brytanii na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę. O zorganizowane ataku oskarżana jest Rosja. Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson zapytany o ewentualne zaangażowanie Moskwy w incydent w centrum handlowym w Salisbury odpowiedział, że w takiej sytuacji trudno byłoby sobie wyobrazić występ reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które już w czerwcu odbędą się w Rosji. Urzędnicy z gabinetu Johnsona doprecyzowali, że szef dyplomacji nie miał na myśli reprezentacji piłkarskiej, ale przedstawicieli sceny politycznej.

O możliwość bojkotu rosyjskiego mundialu, pytany był również szef BBN Paweł Soloch, W wywiadzie dla wPolityce.pl stwierdził, że „taką możliwość można rozpatrzyć”. – Z pewnością Rosji zależy na tym przedsięwzięciu. Wszyscy spodziewali się, że w związku z dzisiejszymi wyborami prezydenckimi w Rosji, a w dalszej kolejności z mundialem, Rosja nie będzie zachowywać się w sposób agresywny, a okazało się zupełnie inaczej – wyjaśnił Paweł Soloch.

Czytaj także:

Polska zbojkotuje mundial? Szef BBN: Taką możliwość można rozpatrzyć