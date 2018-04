MŚ 2018: Reprezentacja Kolumbii - opis rywala Polaków w grupie H

Galeria:

Reprezentacja Kolumbii - rywal Polaków w grupie H na mundialu w Rosji

Kolumbia do niedawna kojarzyła się głównie z wielkimi wpływami gangów narkotykowych, które przenikały miejscowy futbol. W 1994 r. ekipa „Los Cafeteros” odpadła z mundialu, a samobójczą bramkę strzelił obrońca Andres Escobar. Kiedy wrócił do kraju został zastrzelony, a motywem zbrodni miał być właśnie odwet za trafienie do własnej siatki. To był czas rozkwitu narkobiznesu.

Od tej tragedii minęło ponad 20 lat, a państwo ze stolicą w Bogocie pozostaje głównym producentem kokainy na świecie. W tym wypełnionym przemocą środowisku, piłka nożna znalazła swoje miejsce. Reprezentacja Kolumbii na mundialu w Rosji może potwierdzić wielką jakość, którą zachwyciła wszystkich cztery lata temu w Brazylii.

Mundial Jamesa Rodrigueza

Reprezentacja Kolumbii wywalczyła awans do mistrzostw świata 6 razy. Najlepszy wynik osiągnęła w 2014 r., kiedy dotarła do ćwierćfinału. W meczu o półfinał przegrała z Brazylią 1:2, ale została zapamiętana jako ekipa, prezentująca atrakcyjny dla kibiców styl gry. Gwiazdą turnieju został wtedy James Rodriguez, który zakończył mundial z sześcioma golami i dwoma asystami na koncie. Kolumbijczyk wygrał Złotego Buta i świetnymi występami zapewnił sobie transfer z AS Monaco do Realu Madryt. „Królewscy” zapłacili za 22-letniego wówczas piłkarza 75 mln euro.

Jak grała Kolumbia?

Mistrzostwa świata rozgrywane w Brazylii nie były dla Kolumbii odskocznią do wielkich sukcesów. W 2015 r. drużyna Jose Pekermana zakończyła swój udział w Copa America na ćwierćfinale (porażka z Argentyną po rzutach karnych 4:5 - red.). Rok później Kolumbijczycy zajęli w tych rozgrywkach trzecie miejsce. Zaskakująco słabo prezentowali się w końcówce eliminacji do mundialu w Rosji. Nasi grupowi rywale z Ameryki Południowej awansowali do turnieju z czwartego miejsca. Trudno było sobie jednak wyobrazić, by ekipy Pekermana zabrakło na tegorocznych mistrzostwach. W marcu 2018 r. Kolumbia zajmowała 13. miejsce w rankingu FIFA. „Los Cafeteros” wyprzedzali m.in. Włochów, Chorwatów i Anglików.

Kto gra w reprezentacji Kolumbii?

Kluczową postacią w zespole Jose Pekermana jest wspomniany już wyżej James Rodriguez. Można go porównać do Roberta Lewandowskiego, który w reprezentacji Polski jest filarem ataku. Poza tym, Kolumbia to drużyna niezwykle silna w ofensywie, ale również solidna w obronie. Obrońca Duvan Zapata to klubowy kolega Bartosza Bereszyńskiego i Dawida Kownackiego z Sampdorii. Z kolei Radamel Falcao gra w AS Monaco razem z Kamilem Glikiem. Na tym jednak nie koniec wielkich nazwisk w kolumbijskiej drużynie. Pekerman będzie mógł skorzystać także m.in. z Juana Cuadrado (Juventus), Carlosa Bakki (Villareal) czy doświadczonego Carlosa Sancheza (Espanyol).

Kim jest trener reprezentacji Kolumbii?

Jose Nestor Pekerman to trener z żydowskimi korzeniami, który kolumbijskie obywatelstwo posiada od 2013 r. Jako zawodnik występował w Argentynie (Argentinos Juniors, 1970–1974) i Kolumbii (Independiente Medellin, 1974–1978). Pracę w roli szkoleniowca rozpoczął na początku lat 80 z grupami juniorów. W 1994 r. został wybrany na selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Argentyny. Prowadzona przez niego drużyna trzykrotnie (w 1995, 1997 i 2001 r.) triumfowała w mistrzostwach świata U-21 oraz dwukrotnie (1997 i 1999) w młodzieżowym mistrzostwach Ameryki Południowej. Następnie Pekerman przejął dorosłą reprezentację Argentyny, z którą na mundialu w 2006 r. dotarł do ćwierćfinału.

W 2007 r. szkoleniowiec podpisał kontrakt z meksykańskim klubem Deportivo Toluca. W styczniu 2012 r. został selekcjonerem reprezentacji Kolumbii

Kiedy zagramy z Kolumbią?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Kolumbią 24 czerwca o godz. 20 w Kazaniu. To będzie drugi mecz Biało-Czerwonych na Mistrzostwach Świata w Rosji. Może się okazać, że rywalizacja z ekipą z Ameryki Południowej rozstrzygnie o tym, kto wyjdzie z grupy. Kto będzie faworytem? Polska była losowana z pierwszego koszyka, jednak w tym przypadku to nic nie znaczy. Kolumbia jest drużyną, która ciągle dojrzewa, zyskuje na jakości i ma ambicje, by pewnym krokiem wejść do światowej czołówki.

