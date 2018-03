Łukasz Piszczek nie zagra z Nigerią. Chce uczestniczyć w narodzinach dziecka

Portal Łączy nas piłka poinformował, że Łukasz Piszczek opuścił dzisiaj zgrupowanie polskiej reprezentacji. Obrońca Borussii Dortmund dostał pozwolenie od trenera Adama Nawałki na wyjazd do Niemiec. Tam ma uczestniczyć w narodzinach swojego dziecka. Piłkarz zostanie ojcem po raz trzeci.

Powrót na Koreę

Wyjazd Piszczka oznacza, że nie zagra on w jutrzejszym spotkaniu z Nigerią. Filar polskiej brony ma jednak dołączyć do kadry już w Katowicach, gdzie podopieczni Nawałki będą przygotowywali się do meczu z Koreą Południową, który rozegrają 27 marca.

Występ Rybusa niepewny

Z Nigerią nie zagrają także Bartosz Bereszyński i Sławomir Peszko. Pierwszy z nich zmaga się z urazem, a drugi z infekcją. Pod znakiem zapytania stoi występ Macieja Rybusa. – Musimy liczyć się z tym, że pojawią się pewne utrudnienia – zarówno organizacyjne, jak i personalne. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Rybus nie będzie brał udziału w czwartkowym treningu, ale w piątek podejmiemy decyzję, czy zagra z Nigerią – mówił Nawałka podczas konferencji prasowej. – Mamy fantastyczny sztab medyczny, który w trudnych sytuacjach stawia na nogi zawodników. Liczę, że wszyscy szybko wrócą do zdrowia i będą gotowi do gry we wtorkowym meczu z Koreą Południową – podsumował.