MŚ 2018: Reprezentacja Japonii - opis rywala Polaków w grupie H

W najnowszym rankingu FIFA opublikowanym 15 marca, reprezentacja Japonii znalazła się na 55. pozycji, czyli daleko za Polakami, którzy razem z Hiszpanami plasują się na 6. miejscu. Azjaci awans na tegoroczny mundial zagwarantowali sobie już w sierpniu 2017 roku. W grupie zmierzyli się z reprezentacjami Arabii Saudyjskiej, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku i Tajlandii. Po serii 10 spotkań zgromadzili 20 punktów, przegrywając tylko dwa mecze. Piłkarze z kraju Kwitnącej Wiśni mogli pochwalić się też najlepszym bilansem bramkowym, ponieważ zdobyli 17 bramek, a stracili tylko 7.

Dotychczasowe osiągnięcia

Reprezentacji Japonii zagrała na ostatnich pięciu mundialach. Na dwóch z nich udało jej się awansować do 1/8 finału, ale na tym Japończycy kończyli swój udział w mistrzostwach świata. Mundial w Brazylii rozgrywany w 2014 roku również nie był udany. Japończycy zajęli ostatnie miejsce w grupie, przegrywając m.in. z Kolumbią, z którą zmierzą się w „polskiej grupie” w Rosji. O ile na mistrzostwach świata rywale Polaków nie osiągali spektakularnych sukcesów, o tyle w Pucharze Azji zaznaczyli swoją obecność. Japończycy czterokrotnie sięgali po to trofeum: w 1992, 2000, 2004 i 2011 roku.

Największe gwiazdy

W składzie reprezentacji Japonii panuje balans. Część piłkarzy gra na co dzień w swojej ojczyźnie, a część za granicą, najczęściej w europejskich klubach. Do największych gwiazd należy Shinji Kagawa, który obecnie jest klubowym kolegą Łukasza Piszczka. Japończyk broniący barw Borussii Dortmund przez dwa lata występował też w Manchesterze United, jednak nie udało mu się na stałe zaaklimatyzować w angielskiej drużynie. W obecnym sezonie w Bundeslidze strzelił już 18 bramek. Inną z gwiazd reprezentacji Japonii jest ofensywny pomocnik Keiseuke Honda. Grający obecnie w meksykańskim CF Pachua Honda ma na swoim koncie występy w takich zespołach jak AC Milan czy CSKA Moskwa. Skład podopiecznych Halilhodžića uzupełniają piłkarze znani z angielskich i niemieckich boisk: Shinji Okazaki z Leicester City czy Yuya Osako z Koln.

Styl gry

Piłkarze grający w Europie oraz bośniacki trener sprawili, że styl gry Japończyków w ostatnich latach ewaluował. Zamiast nastawiać się na posiadanie piłki, drużyna zaczęła grać kontratakami. Ta zmiana spowodowała, że część piłkarzy ma problem z dostosowywaniem się do taktyki. Do podstawowego składu przestały łapać się największe gwiazdy, takie jak Keisuke Honda czy Shinji Kagawa. Wydaje się jednak, że Halilhodžić da im jeszcze szansę wykazania się podczas spotkań towarzyskich. Mistrzostwa świata bez największych gwiazd? Brzmi to jak sen, chociaż jeśli czołowi piłkarze nie dostosują się do stylu gry preferowanego przez bośniackiego trenera, mogą po prostu nie załapać się do mundialowej kadry.

Bilans starć z Polakami

Dotychczas rozegraliśmy sześć spotkań z reprezentacją Japonii. Ostatni mecz przeciwko tej drużynie rozegraliśmy jednak w 2002 roku, a więc nie można w żaden sposób zestawić naszej kadry z rywalami, z którymi zmierzymy się na mundialu. Mecz rozgrywany 16 lat temu zakończył się porażką Polski 0:2. W ostateczności jednak bilans naszych starć z drużyną z kraju Kwitnącej Wiśni jest korzystny. Wygraliśmy cztery spotkania, a dwa zakończyły się porażką biało-czerwonych.

Przygotowania do mundialu

Japonia, podobnie jak Polska, przed mistrzostwami świata rozegra kilka spotkań towarzyskich. Podopieczni bośniackiego szkoleniowca sprawdzą swoją formę z Mali, Ukrainą, Ghaną, Szwajcarią i Paragwajem. Wybór rywali nie jest przypadkowy. Drużyny, z którymi Japończycy rozegrają sparingi, mają w stylu przypominać grupowych rywali, w tym Polskę. Do spotkania z naszą reprezentacją Azjaci przygotują się podczas meczów z Ukrainą i Szwajcarią.