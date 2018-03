Bez Piszczka, Peszki i Bereszyńskiego. Ważny test reprezentacji Polski we Wrocławiu

Reprezentacja Polski w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji nie bez powodu zmierzy się z Nigerią. Sprawdzian z rywalem z Afryki jest niezbędny, ponieważ Biało-Czerwoni swoją przygodę na mundialu rozpoczną od meczu z inną drużyną z Czarnego Kontynentu - Senegalem. Spotkanie z Nigerią to kolejny etap ogrywania się z rywalami spoza Europy. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Polacy bezbramkowo zremisowali na PGE Narodowym z Urugwajem i przegrali z Meksykiem 0:1 na Stadionie Energa Gdańsk. Czwartkowy mecz z Nigerią będzie pierwszym spotkaniem Biało-Czerwonych w tym roku.

Kogo zabraknie w meczu z Nigerią?

– Przygotowania były tak zaplanowane, by połączyć zajęcia praktyczne z teorią. Analizowaliśmy poprzednie mecze z Urugwajem i Meksykiem. Były spotkania z całą drużyną i indywidualne rozmowy. Zawodnicy podeszli do tego bardzo profesjonalnie – mówił na konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka. Niestety, w czasie zgrupowania przed marcowymi meczami nie udało się uniknąć problemów. Zespół musiał opuścić Damian Kądzior, który doznał urazu w ostatnim meczu ligowym Górnika Zabrze z Koroną Kielce. Podobnie wygląda sytuacja z Bartoszem Bereszyńskim, kontuzjowanym w spotkaniu Serie A. Ponadto problemy ze zdrowiem ma Sławomir Peszko i jego występ jest wykluczony. Pod znakiem zapytania stoi dyspozycja przeziębionego Macieja Rybusa. Decyzja, co do jego udziału w meczu ma zapaść w piątek rano. W ostatniej chwili okazało się, że w defensywie zabraknie również Łukasza Piszczka. Obrońca Borussii Dortmund opuścił zgrupowanie, by uczestniczyć w narodzinach swojego dziecka. Pojawiły się też doniesienia o kłopotach ze zdrowiem Kamila Grosickiego, ale trener Nawałka potwierdził, że „Grosik” jest w stu procentach gotowy do gry.

Jak zagrają Polacy?

Nieobecność kilku graczy sprawia, że selekcjoner reprezentacji Polski będzie musiał zmienić swoją koncepcję na piątkowy mecz. Być może we Wrocławiu w biało-czerwonych barwach zadebiutuje Taras Romanczuk, który kilka tygodni temu odebrał polski paszport. Trener prawdopodobnie po raz kolejny będzie chciał przetestować ustawienie z trójką obrońców, ale przez niedyspozycję części zawodników możliwości są ograniczone. Obok Kamila Glika i Michała Pazdana może zagrać Artur Jędrzejczyk, Paweł Jaroszyński lub Thiago Cionek. W składzie może znaleźć się też miejsce dla Przemysława Frankowskiego. Przyzwyczailiśmy się, że nie mamy kłopotów z pozycją bramkarza i podobnie będzie tym razem. Między słupkami może stanąć ktoś z czwórki: Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Bartosz Białkowski i Łukasz Skorupski. Nie wiadomo, na jaki wariant Nawałka zdecyduje się w ofensywie. Pewniakiem do gry jest oczywiście Robert Lewandowski, ale szansę może dostać Dawid Kownacki, który w tym sezonie strzelił 6 goli w barwach Sampdorii.

Nigeria zagra bez swojego kapitana

Reprezentacja Nigerii przyjechała do Polski bez swojego kapitana Johna Obi Mikela. 30-latek musiał zostać w Chinach, by zająć się formalnościami związanymi z przedłużeniem pozwolenia na pracę. Na tym jednak nie koniec problemów „Super Orłów”, ponieważ z Polską nie zagra też pomocnik Trojan Oghenekaro Etebo i napastnik Junior Ajayi. Trener Nawałka dostrzega jednak klasę rywali. – Nigeria to bardzo dobry zespół. W wielkim stylu awansował na mistrzostwa świata. Stracili tylko trzy bramki. Mają zawodników, którzy grają w mocnych klubach. Myślę, że to będzie wartościowy test – podkreślał.

