Szansa na rehabilitację po porażce z Nigerią. Dziś mecz z Koreą Południową

Spotkanie z Koreą Południową jest kolejnym etapem przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Dzisiejsi rywale biało-czerwonych sprawdzą, jak radzimy sobie w starciach z drużynami azjatyckimi. Jest to o tyle ważne, że na mundialu zmierzymy się z Japonią, której styl gry jest podobny do tego preferowanego przez Koreańczyków. Mecz towarzyski z Koreą będzie wyjątkowy pod jeszcze jednym względem. Po blisko 9-letniej przerwie polscy piłkarze wracają na Stadion Śląski w Chorzowie. Tzw. „Kocioł Czarownic” był w przeszłości świadkiem wielu ważnych wygranych naszej reprezentacji. Kibice podopiecznych Nawałki mają nadzieję, ze atmosfera tego miejsca pomoże Lewandowskiemu i spółce pewnie pokonać Koreańczyków.

Kadra Polski na mecz z Koreą

Po meczu z Nigerią zgrupowanie polskiej reprezentacji opuściło kilku zawodników. Do kadry młodzieżowej dołączył Dawid Kownacki, który zagra dzisiaj w meczu z Litwą w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy U21. Z powodu urazów do klubu wrócili Bartosz Bereszyński i Karol Linietty, którzy występują we włoskiej Sampdorii. Poza tym, z wyjątkiem Sławomira Peszki, który ma osłabioną odporność po przebytej infekcji, wszyscy powołani piłkarze są do dyspozycji Adama Nawałki.

Taktyka Nawałki

Niewykluczone, że Polacy znowu zagrają ustawieniem z trójką obrońców, choć jak zapewniał szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji, piłkarze są także gotowi na wariant z czterema zawodnikami w obronie. Do gry wracają za to Michał Pazdan i Maciej Rybus, którzy z pewnością wzmocnią linię defensywną. Z obroną nie mieliśmy w ostatnim czasie większych problemów, ponieważ w ostatnich trzech meczach straciliśmy jedynie dwa bramki.

Bilans napawałby optymizmem, pod warunkiem, że równie dobrze spisywałaby się formacja ofensywna. Tymczasem mamy problemy z konstruowaniem akcji i wykończeniem, przez co coś, co było naszym atutem podczas eliminacji do mundialu, teraz staje się piętą achillesową. Kibice mają nadzieję, że zmieni się to po meczu z Koreą. Może w tym pomóc Taras Romanczuk, który po otrzymaniu powołania od Nawałki, zapewne będzie chciał pokazać się z najlepszej strony i udowodnić, że dobre występy w Jagielloni Białystok może przełożyć na grę dla reprezentacji.

Największa gwiazda Koreańczyków

Najbardziej znanym piłkarzem koreańskim jest obecnie Heung-Min Son. 25-latek na co dzień broniący barw angielskiego Tottenhamu Hotspur znany jest ze świetnego wyszkolenia technicznego. Jest też zawodnikiem uniwersalnym. Może grać zarówno jako środkowy czy cofnięty napastnik, jednak najlepiej radzi sobie na lewym skrzydle, gdzie swoimi rajdami raz po raz nęka obronę rywali. Potrafi też szybkim dryblingiem „zakręcić” obrońcami i precyzyjnie dograć do lepiej ustawionego kolegi. Nasi obrońcy będą mieli nie lada problem, by powstrzymać Sona. Dobre pokrycie tego zawodnika to jednak klucz do zachowania czystego konta w meczu z Koreą.

Początek spotkania Polska-Korea Poludniowa we wtorek o 20:45.

