Niedźwiedź otworzy mundial w Rosji? Przeszedł już próbę w lidze

Jak donosi BBC, przed meczem rosyjskiej ligi między Maszukiem Piatigorsk i Angusztem Nazrań wystąpił niedźwiedź. Zwierzę o imieniu Tim na co dzień występuje w cyrku. Tym razem miał do odegrania rolę maskotki. Tim stał na dwóch nogach przodem do kibiców, trzymał w łapach piłkę, którą później przejął od niego sędziujący spotkanie arbiter, a na koniec zaczął klaskać. Taki sposób wykorzystania niedźwiedzia nie spodobał się organizacjom walczącym o prawa zwierząt.

„To jest nieludzkie”

– To jest nieludzkie i oderwane od rzeczywistości, używanie niedźwiedzia jako niewolnika podającego piłkę jest wręcz niebezpieczne – powiedziała Elisa Allen, dyrektor organizacji PETA. – Niedźwiedź jest symbolem Rosji, więc mamy nadzieję, że ludzie w tym kraju pokażą trochę współczucia oraz narodową dumę i przestaną wykorzystywać te zwierzęta – dodała.

Po pojawieniu się nagrania w sieci w wielu mediach, w tym również polskojęzycznych, pojawiła się informacja, jakoby niedźwiedź miał wystąpić także podczas Mistrzostw Świata w Rosji, które rozpoczną się 14 czerwca. FIFA jednak zaprzeczyła tym doniesieniom.