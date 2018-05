Tak wyglądają stadiony na mundial w Rosji. Zobacz, na których z nich zagrają Polacy

Początkowo do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów. Ostateczna decyzja o tym, gdzie odbędą się mecze zapadła 29 września 2012 r. w Zurychu. FIFA wybrała 11 miast, w których zostaną rozegrane spotkania. Jak podkreślał ówczesny szef międzynarodowej federacji Joseph Blatter, ogłoszenie miast gospodarzy było pierwszym konkretnym krokiem podjętym w ramach organizacji turnieju.

– Stadiony wnoszą decydujący wkład w sukces tej najpopularniejszej imprezy sportowej – mówił. Trudno się z tym nie zgodzić, bo przecież mundial to nie tylko sportowe emocje na boisku. Dwunastym zawodnikiem dla każdej drużyny zawsze są kibice na trybunach. Areny, na których toczy się rywalizacja, to często zachwycające architektoniczne perełki. Jak prezentują się obiekty w Rosji? Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane o stadionach na mundial w 2018 r.

Kaliningrad Stadium

Co ciekawe, budowa tego stadionu rozpoczęła się dopiero w 2015 r. To bardzo późno, patrząc na pozostałe mundialowe inwestycje w Rosji. Po mistrzostwach obiekt ma zostać zmniejszony o 10 tys. miejsc. Z Warszawy na ten stadion jest nieco ponad 370 km. To blisko, w porównaniu do innych aren zbudowanych na turniej w Rosji. Na stadionie w Kaliningradzie odbędą się cztery spotkania fazy grupowej.



Miasto: Kaliningrad. Data otwarcia: 2018 r. Pojemność: 35 000. Klub: Baltika Kaliningrad Koszt budowy: Ok. 260 mln euro.



Ekaterinburg Arena

To zdecydowanie najdziwniejszy stadion, który powstał na mundial w Rosji. Specjalnie z myślą o mistrzostwach zbudowano dodatkową trybunę, ale tak naprawdę znajduje się ona... poza obiektem. Nie wierzycie? Polecamy galerię, którą jakiś czas temu publikowaliśmy na Wprost.pl. Po turnieju dobudowana trybuna ma zostać rozebrana. Wtedy Ekaterinburg Arena pomieści zaledwie 23 tys. widzów. W Jekaterynburgu zostaną rozegrane cztery spotkania fazy grupowej.



Miasto: Jekaterynburg. Data otwarcia: Po przebudowie na MŚ w 2017 r. Pojemność: 35 000. Klub: FC Ural



Otkrytije Arena

To drugi z moskiewskich stadionów na mundial w Rosji. Na tym obiekcie reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na turnieju. Starcie z Senegalem zaplanowano na 19 czerwca o godz. 15. Poza tym, odbędą się tam trzy inne spotkania fazy grupowej. Na co dzień na Otkrytije Arena występuje zespół Spartaka Moskwa.



Miasto: Moskwa. Data otwarcia: 5 września 2014 r. Pojemność: 45 000. Klub: Spartak Moskwa. Koszt budowy: 14,5 mld rubli.



Mordowia Arena

To jeden ze stadionów na mundial w Rosji, którego budowa opóźniała się. Były obawy o to, czy prace uda się zakończyć w terminie, ale już wiadomo, że obiekt bez przeszkód będzie mógł gościć piłkarzy i kibiców. To zdjęcie zrobiono jeszcze w 2017 r. Podczas mistrzostw w Sarańsku rozegrane zostaną cztery mecze fazy grupowej.



Miasto: Sarańsk. Data otwarcia: 2017 r. Pojemność: 44 000. Klub: Mordowija Sarańsk. Koszt budowy: 16 mld rubli.



Samara Arena

To zdjęcie z budowy stadionu w Samarze zrobiono w sierpniu 2017 r. Prace już jednak zakończono. Na tym stadionie mecze rozgrywa miejscowa drużyna Krylia Sowietow. Odbędą się tam cztery spotkania fazy grupowej, jedno 1/8 finału oraz jedno ćwierćfinałowe.



Miasto: Samara. Data otwarcia: 2018 r. Pojemność: 45 000. Klub: Krylja Sowietow. Koszt budowy: 28 mld rubli.



Kazań Arena

Kazań Arenę oddano do użytku najwcześniej ze wszystkich stadionów budowanych w Rosji na mistrzostwa świata. Miało to związek z organizacją Letniej Uniwersjady w 2013 r. W Kazaniu swój drugi mecz grupowy rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią 24 czerwca o godz. 20. W sumie rozegrane zostaną tam cztery spotkania fazy grupowej, jedno 1/8 finału oraz jeden ćwierćfinał. Na co dzień stadion służy drużynie piłkarskiej Rubin Kazań.



Miasto: Kazań. Data otwarcia: 6 lipca 2013 r. Pojemność: 45 000. Klub: Rubin Kazań. Koszt budowy: 12 mld rubli.



Rostów Arena

Stadion nad Donem miał wyglądać bardziej efektownie, jednak ze względu na oszczędności zrezygnowano z przyciągających uwagę elementów. Ostatecznie obiekt nie wyróżnia się sylwetką, ale i tak prezentuje się bardzo okazale, szczególnie po zmroku, gdy jest podświetlony. Odbędzie się tam pięć spotkań mistrzostw świata – cztery w fazie grupowej oraz jedno 1/8 finału.



Miasto: Rostów nad Donem. Data otwarcia: 15 kwietnia 2018 r. Pojemność: 45 000. Klub: FK Rostów.



Stadion Striełka

Budowa stadionu w Niżnym Nowogrodzie rozpoczęła się w 2015 r. i trwała praktycznie do ostatniej chwili. Obiekt znajduje się u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi. Wykończony jest lekką, szklaną elewacją. Odbędą się tam cztery spotkania fazy grupowej, jedno 1/8 finału oraz jeden z ćwierćfinałów.



Miasto: Niżny Nowogród. Data otwarcia: 2018 r. Pojemność: 45 000. Klub: Olimpijec Niżny Nowogród Koszt budowy: 17 mld rubli.



Wołgograd Arena

Wołgograd Arena znajduje się w niecce byłego Stadionu Centralnego, nad brzegiem Wołgi. Na tym obiekcie reprezentacja Polski rozegra swój trzeci mecz w fazie grupowej z Japonią. To spotkanie zaplanowano na 28 czerwca na godz. 16. W sumie na tej arenie odbędą się cztery spotkania fazy grupowej. Po mundialu Wołgograd Arena będzie stadionem klubu Rotor Wołgograd.



Miasto: Wołgograd. Data otwarcia: 2018 r. Pojemność: 45 000. Klub: Rotor Wołgograd.



Olimpijskij stadion „Fiszt”

Stadion Olimpijski w Soczi (Olimpijskij stadion „Fiszt”) powstał w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. W trakcie tych igrzysk na tym obiekcie odbyła się ceremonia otwarcia i zamknięcia. Trybuny stadionu wzdłuż boiska są zadaszone. Zaplanowano tam sześć spotkań: cztery w fazie grupowej, jeden 1/8 finału oraz jeden z ćwierćfinałów.



Miasto: Soczi. Data otwarcia: Kwiecień 2013 r. Pojemność: 48 000. Koszt budowy: Ok. 780 mln dol.



Stadion Kriestowskij

Stadion Kriestowskij, albo inaczej Stadion Sankt-Petersburg to obiekt, na którym mecze rozgrywa Zenit. Oprócz rywalizacji w ramach mundialu, na tej arenie odbędą się cztery spotkania Euro 2020. Na mistrzostwach świata, rozegrane zostaną tam cztery mecze fazy grupowej, jeden 1/8 finału, jeden z półfinałów oraz spotkanie o trzecie miejsce.



Miasto: Petersburg. Data otwarcia: 2017 r. Pojemność: 68 000. Koszt budowy: 1 mld dol. Klub: Zenit Sankt Petersburg.



Stadion Łużniki

Na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Rosji. 14 czerwca odbędzie się tam inauguracyjne spotkanie mundialu, w którym Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską. Stadion jest wyposażony w podgrzewaną sztuczną trawę. W skład kompleksu sportowego na Łużnikach wchodzą też m.in. hale sportowe lodowiska i baseny. Odbędzie się tam osiem spotkań: mecz otwarcia, cztery mecze fazy grupowej, jeden 1/8 finału, jeden półfinał oraz finał.



Miasto: Moskwa. Data otwarcia: 31 lipca 1956 r. (Po przebudowie otwarty w grudniu 2017 r.) Pojemność: 81 000. Koszt przebudowy (2013-2017): ok. 420 mln dol.

Na dwóch kontynentach

Mistrzostwa w Rosji będą wyjątkowe, ponieważ odbędą się na dwóch kontynentach, w największym państwie świata. Rosja to kraj, którego powierzchnia wynosi ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych. Mieszka tam ponad 140 mln ludzi. Szacuje się, że budowa stadionów na mistrzostwa pochłonęła prawie 4 miliardy dolarów. Koszty okazały się ogromne, ale wszystkie obiekty zbudowano od podstaw w ostatnich latach. Jedynie Stadion Łużniki z 1956 r. przeszedł generalny remont. Arenę ponownie oficjalnie otwarto pod koniec 2017 r.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Lista rosyjskich stadionów na Mistrzostwa Świata:

Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Ekaterinburg Arena (Jekaterynburg).