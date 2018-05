Putin zdał raport z przygotowań do mundialu. Co na to prezydent FIFA?

W czwartek 3 maja Gianni Infantino spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem oraz innymi rosyjskimi urzędnikami w Soczi. Tematem rozmów był stan przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Putin przekonywał, że wszystko jest już „praktycznie skończone”, na co prezydent FIFA odparł, że „jest jeszcze trochę do zrobienia”. – Wiemy, jak ważne są ostatnie tygodnie, aby dopracować drobne elementy, których wciąż brakuje – podkreślił.

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił.

W Soczi mowa była również o specjalnych identyfikatorach (ID Fan Card), które podczas turnieju będą, obok biletów, konieczne, by dostać się na stadion.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.