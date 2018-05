Zagłosuj na hasło dla Biało-Czerwonych! FIFA ma trzy propozycje

Propozycje, które wyłoniono spośród zgłoszeń nadsyłanych przez internautów, prezentowane są na oficjalnej stronie FIFA. Za jej pośrednictwem każdy może oddać swój głos na propozycję, która jego zdaniem najlepiej zagrzeje narodową drużynę do zwycięstw. Głosować można na stronie FIFA. Każdy internauta ma do dyspozycji tylko jeden głos! Głosowanie potrwa do 14 maja.

Hasło „Polska, dawaj” debiutowało już na koszulkach naszych zawodników, które podopieczni Adama Nawałki założyli po meczu z Czarnogórą. Wygraną 4:2 Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans na mistrzostwa.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.