Seksporadnik na mundial. Federacja radzi, jak poderwać Rosjanki

Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się już 14 czerwca. Choć głównymi bohaterami sportowych zmagań będą narodowe reprezentacje i ich zawodnicy, to na miejscu będzie obecnych także wielu działaczy oraz dziennikarzy. Z tej okazji Argentyńskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej (AFA), czyli odpowiednik naszego PZPN-u, do podręcznika dla dziennikarzy dołączyło rozdział mówiący o tym, „jak mieć szanse z Rosjanką”. Czyli innymi słowy poradnik, jak uwieść lokalne kobiety.

„Złote rady” dla dziennikarzy

BBC informuje, że federacja w poradniku zaleca, aby dziennikarze „wyglądali na czystych, ładnie pachnieli i dobrze się ubierali”, aby zrobić wrażenie na rosyjskich „dziewczynach”. W rozdziale wezwano do traktowania Rosjanek jako „kogoś wartościowego”.

Powyższe „złote porady” to jedynie wstęp do bardziej pikantnych instrukcji. Argentyńskim dziennikarzom zaleca się, by nie zadawali „głupich pytań na temat seksu”. „Ponieważ Rosjanki są piękne, wielu mężczyzn chce po prostu z nimi sypiać. Może one tego chcą, ale też są osobami, które chcą poczuć się ważnymi i niepowtarzalnymi” – brzmi jedna z porad.

Oburzenie w mediach

Przedstawicielom mediów polecono, by „ćwiczyli rozmowy z kobietami”, ponieważ Rosjanki są bardzo pewne siebie. „Pamiętaj, że wiele Rosjanek mało wie o twoim kraju, a ty jesteś nowy i inny, więc to jest twoja przewaga nad Rosjanami” – wytłumaczono w poradniku.

Porady wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. EFA usunęła już wspomniany rozdział i przeprosiła za zamieszanie. Federacja stwierdziła, że wewnętrzne dochodzenie wykazało, iż kontrowersyjna część materiału została „wydrukowana przez pomyłkę”.

Mundial już za miesiąc

Przypomnijmy, w fazie grupowej mundialu reprezentacja Polski zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Wcześniej podopieczni Adama Nawałki rozegrają jeszcze dwa spotkania towarzyskie. 8 czerwca zmierzą się w Poznaniu z Chile, a cztery dni później zmierzą się z Litwą na PGE Narodowym w Warszawie.

