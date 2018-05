Polscy piłkarze niedługo rozpoczną zgrupowanie. W planach grill i występ Lady Pank

W grze o wyjazd na Mistrzostwa Świata do Rosji pozostało jeszcze 32 zawodników. Jak zauważa Tomasz Włodarczyk z „Przeglądu Sportowego”, taka ilość piłkarzy wynika z przezorności Adama Nawałki. Selekcjoner nie wie jeszcze, w jakiej formie są zawodnicy, więc kwestia otrzymania powołania na mundial wciąż pozostaje otwarta. Przypomnijmy, do Rosji pojedzie 23 zawodników. Ci, którzy 28 maja stawią się w Arłamowie, mają więc o co walczyć.

Grill i Lady Pank

Dziennikarz „PS” zdradza, że część piłkarzy przyjedzie na zgrupowanie po to, by odpocząć po ciężkim sezonie w klubie. Oprócz treningów na reprezentantów czekają także zajęcia regeneracyjne oraz pozasportowe atrakcje. Podopieczni Adama Nawałki odwiedzą letnią posiadłość prezydenta Andrzeja Dudy, a następnego dnia wezmą udział w przygotowanym dla nich grillu.

Konsumpcję smakołyków umili zespół Lady Pank, który wystąpi dla kadrowiczów. Przypomnijmy, dwa lata temu podczas zgrupowania przed Euro 2016, polscy piłkarze bawili się przy muzyce De Mono.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.