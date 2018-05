Gwiazda Argentyny nie pojedzie na mundial. Duże osłabienie faworyta

Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się już 14 czerwca. Wiele reprezentacji ogłosiło już 23-osobowe kadry, które wezmą udział w turnieju. Wśród powołanych do wyjazdu na mundial był bramkarz Manchesteru United i reprezentacji Argentyny, Sergio Romero. Jak informuje BBC, zawodnik odniósł kontuzję na wczorajszym treningu i nie pojedzie do Rosji. Piłkarz będzie musiał przejść operację kolana.

Gwiazda między słupkami

Największą gwiazdą reprezentacji Argentyny jest rzecz jasna Leo Messi. Mecze eliminacyjne oraz poprzednie turnieje pokazały jednak, że istotnym zawodnikiem kadry jest Sergio Romero. Bramkarz, który w Manchesterze United jest jedynie zmiennikiem Davida de Gei, w drużynie „Albiceleste” jest absolutnym numerem 1 jeśli chodzi o pozycję miedzy słupkami bramki.

Romero bronił we wszystkich meczach eliminacji, a także na dwóch poprzednich mundialach. W 2010 roku wraz z kolegami doszedł do ćwierćfinału, a cztery lata później do finału, który Argentyńczycy przegrali po dogrywce z Niemcami. Na turnieju w Rosji reprezentacja z Ameryki Południowej będzie jednym z faworytów do sięgnięcia po trofeum, a strata podstawowego bramkarza może okazać się dużym osłabieniem.

Kontuzjowanego Romero zastąpi Nahuel Guzman grający na co dzień w meksykańskim Tigres UANL. O miejsce w bramce powalczy z Wilfredo Caballero z Chelsea Londyn oraz Franco Armanim z River Plate. Podopieczni Jorge Sampaoliego zmierzą się w fazie grupowej z Islandią, Nigerią i Chorwacją.

