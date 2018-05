Prezydent Duda spotkał się z reprezentacją Polski. Otrzymał piękny prezent

Przed dwoma laty prezydent odwiedził reprezentację polskich piłkarzy na zgrupowaniu w Arłamowie, gdzie zawodnicy przygotowywali się do Euro 2016 we Francji. Choć i tym razem zawodnicy Adama Nawałki udadzą się na treningi do Arłamowa, Andrzej Duda postanowił zobaczyć się z piłkarzami już teraz. W środę 23 maja zaprosił całą kadrę wraz ze sztabem trenerskim do rezydencji prezydenckiej na Helu. Piłkarze mieli dla niego specjalny prezent – koszulkę z jego nazwiskiem oraz numerem 100. Prezydent z kolei wręczył Adamowi Nawałce flagę prezydencką oraz list.

– Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że macie to zgrupowanie przed mundialem. Ostatnie szlify. Widzę lekkie napięcie na twarzach, wyobrażam sobie, że to moment specyficzny. Chciałem się spotkać z panami jeszcze po to, żeby powiedzieć, że jak zawsze trzymam kciuki. Jak zawsze możecie być pewni, że jestem z panami. Wy będziecie walczyć na boisku, a my walczyć z emocjami różnego rodzaju. Wszyscy na was bardzo liczą, ale zdaję sobie sprawę, że to jest sport. W sporcie bywa różnie, nie raz murowani faworyci nie są w stanie podołać, a ci, którym się nie dawało szans, robią świetne wynik – powiedział piłkarzom Andrzej Duda.

– Jesteśmy wdzięczni za to, że jedziecie na MŚ do Rosji. To nie jest tak, ze ktoś wybrał te drużyny do tego meczu. Sukces, jakim jest dostanie się do mistrzostw świata, trzeba było wypracować. Poprzednie dwa razy się nie udało. A teraz jesteście w gronie uczestników mundialu i to jest wasze wielkie osiągnięcie, które doceniam ja i cała Polska. Oczywiście liczymy na więcej. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po waszej myśli – dodał prezydent.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Mistrzostwa Świata w Rosji

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał Władimir Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił prezydent.