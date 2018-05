Nietypowa oferta piłkarza. Oferuje kibicom swoje mieszkanie na pierwsze dni mundialu

Marcus Berg opublikował ofertę na szwedzkiej stronie z ogłoszeniami blocket.se. Oprócz zdjęć przedstawiających wnętrze mieszkania, znajduje się tam także zachęta do wynajmu lokum, które znajduje się w Goteborgu. Piłkarz chce, by jakiś kibic zaopiekował się jego mieszkaniem, gdy ten będzie przebywał w Rosji, gdzie wystąpi na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.

Wśród obowiązków – kibicowanie

„Szwedzcy kibice są najlepsi na świecie” – tymi słowami rozpoczyna się treść ogłoszenia. Dalej piłkarz napisał o tym, że chce wynająć swoje mieszkanie od piątku 15 czerwca do 19 czerwca. „Oprócz podlewania kwiatów będziesz miał za zadanie kibicowanie Szwedom z mojej kanapy podczas pierwszego meczu w grupie przeciwko Korei Południowej” – napisał Berg.

Mieszkanie ma trzy pokoje o łącznej powierzchni 89m2. Kibic, który je wynajmie, nie dość, że nie zapłaci za pobyt, to jeszcze będzie mógł jeść za darmo w ulubionych restauracjach piłkarza oraz udać się do miejsc, w których ten często bywa. W ofercie czytamy, że jest to oferta idealna dla tych sympatyków szwedzkiej reprezentacji, którzy nie mogą kibicować drużynie w Rosji, ale chcą w jakiś sposób poczuć atmosferę mundialu.

Berg wymaga od potencjalnych kandydatów odpowiedzialności, ukończonych 18 lat, a także tego, by nie palili oraz nie wprowadzali się ze zwierzętami. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie piłkarza, muszą wysłać zgłoszenie zawierające dane osobowe, referencje oraz list motywacyjny.

