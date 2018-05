Wojciech Szczęsny zażartował z kolegów. To mogło im się nie spodobać

Od dwóch dni podopieczni Adama Nawałki przebywają na obozie regeneracyjnym w Juracie, który jest elementem przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Na zgrupowaniu pojawili się m.in. piłkarze, którzy na co dzień grają we włoskiej Serie A, czyli Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski i Arkadiusz Milik. Szczęsny znany jest ze swojego poczucia humoru. Tym razem również postanowił zażartować z kolegów.

I kto tu jest mistrzem?

Bramkarz Juventusu Turyn opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym widać go siedzącego pomiędzy Milikiem i Skorupskim. Szczęsny podnosi do góry prowizoryczny puchar zrobiony z różka po lodzie, a na szyi ma zamieszczony dzięki obróbce komputerowej złoty medal. Milik, któremu „wręczono” srebrny medal siedzi pochylony, a Skorupski, któremu przypadło w udziale trzecie miejsce na podium, uśmiecha się do obiektywu. O co chodziło Szczęsnemu w tym żarcie?

Bramkarz Juventusu nawiązał na zdjęciu do mistrzostwa Włoch zdobytego przez jego drużynę. Napoli, w barwach którego występuje Milik zdobyło drugie miejsce, a na trzecim miejscu uplasowała się Roma, w której gra Skorupski. Choć piłkarze mogliby poczuć się dotknięci uwagą Szczęsnego, że to nie im przypadł w udziale tytuł mistrzowski, to wiadomo, że wśród polskich reprezentantów panuje na tyle dobra atmosfera, że żarty bramkarza „Starej Damy” przyjmowane są z dużym dystansem.

