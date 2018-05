Krychowiak krzyczał „rób zdjęcia!”. Prezydent Duda uchwycony w nietypowej sytuacji

„Spotkanie Andrzeja Dudy z Reprezentacją Polski w Piłce Nożnej. Ustawiam wszystkich do zdjęcia grupowego. Nagle krzyknął Grzegorz Krychowiak – „rób zdjęcia, prezydent pomaga znosić wózek!” W sumie to już nie pierwsza taka sytuacja (dla prezydenta Dudy to norma) ale widać, że ciągle zaskakuje” – opisywał zdarzenie Jakub Szymczuk, prezydencki fotograf. Na stronie internetowej prezydent.pl możemy przeglądać całą galerię zdjęć z głową naszego państwa i kadrowiczami Nawałki.

– Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że macie to zgrupowanie przed mundialem. Ostatnie szlify. Widzę lekkie napięcie na twarzach, wyobrażam sobie, że to moment specyficzny. Chciałem się spotkać z panami jeszcze po to, żeby powiedzieć, że jak zawsze trzymam kciuki. Jak zawsze możecie być pewni, że jestem z panami. Wy będziecie walczyć na boisku, a my walczyć z emocjami różnego rodzaju. Wszyscy na was bardzo liczą, ale zdaję sobie sprawę, że to jest sport. W sporcie bywa różnie, nie raz murowani faworyci nie są w stanie podołać, a ci, którym się nie dawało szans, robią świetne wynik – powiedział piłkarzom podczas spotkania Andrzej Duda.

Gdzie i z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Mistrzostwa Świata w Rosji

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał Władimir Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił prezydent.