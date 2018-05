Kombi nagrało piosenkę na mundial. Przebili hit Krawczyka?

Piłkarski mundial to okazja do zaistnienia nie tylko dla piłkarzy, ale również artystów. Wiedzą o tym polscy muzycy, którzy od pewnego czasu serwują kibicom piosenki nawiązujące do Mistrzostw Świata w Rosji. Tym razem sportowe zmagania oraz towarzyszącą im atmosferę na swój warsztat wziął zespół Kombi.

Już 14 czerwca rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji. Turniej ma swój oficjalny hymn, który będzie towarzyszył przez cały miesiąc zmaganiom na rosyjskich stadionach. Inaczej jest z polską reprezentacją, dla której nie wybrano jeszcze specjalnej piosenki, która będzie zagrzewała podopiecznych Adama Nawałki przed meczami. Skrzętnie korzystają z tego polscy artyści, którzy nagrywają kolejne mundialowe utwory z nadzieją, że przypadną one polskim kibicom do gustu i nieodłącznie zaczną kojarzyć się z prestiżowym turniejem. Mieliśmy już dwa przeboje Krzysztofa Krawczyka oraz piosenkę Mariana Lichtmana. Teraz czas na zespół Kombi. Czas na Kombi Kombi to poprzednik grupy o łudząco podobnej nazwie Kombii, która powstała w wyniku odejścia trzech muzyków z pierwszego zespołu. Kombi nagrywa od 1969 roku i odpowiada za takie przeboje jak „Królowie życia”, „Nasze rendez-vous” czy „Słodkiego miłego życia”. Najnowszym utworem nagranym przez zespół Sławomira Łosowskiego jest „Polska drużyna”, który, jak reklamują sami twórcy, „ma wszystkie atuty, aby być skutecznym elementem muzycznym dla nas kibiców i naszej reprezentacji”. Cały tekst piosenki traktuje o grze w piłkę oraz jedności kibiców. „Polska drużyna się nie zatrzyma, jedność i siła biało-czerwonych serc” śpiewają muzycy, a na teledysku towarzyszą im sympatycy podopiecznych Adama Nawałki. Większość komentarzy pod videoklipem jest przychylnych, choć nie brakuje opinii typu „wszystkie piosenki mundialowe zawsze są żenujące i ta niestety nie jest wyjątkiem”. Przypomnijmy, swoje mundialowe utwory zaprezentowali do tej pory m.in. Krzysztof Krawczyk oraz Marian Lichtman z zespołu Trubadurzy. Krawczyk chce wydać całą płytę z piłkarskimi hitami, a szerokiej publiczności zaprezentował już dwie piosenki. Mundial tuż tuż Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 15 lipca. Polacy zagrają w grupie H, gdzie zmierzą się kolejno z Senegalem w Moskwie, z Kolumbią w Kazaniu oraz z Japonią w Wołgogradzie.