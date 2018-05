Kontrowersyjny tatuaż piłkarza. Część fanów chce wykluczenia go z reprezentacji

Szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Anglii Gareth Southgate, w przeciwieństwie chociażby do Adama Nawałki, ogłosił już 23-osobowy skład kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. W gronie zawodników powołanych na mundial znalazł się Raheem Sterling. Wczoraj pomocnik Manchesteru City pochwalił się na Instagramie zdjęciem z treningu, na którym widać jego nowy tatuaż. To nie spodobało się części angielskich internautów.

Krytyka piłkarza

Sterling wytatuował sobie na łydce karabin M16. BBC podaje, że skrytykowały go za to głównie organizacje, które opowiadają się za wprowadzeniem zakazu posiadania oraz używania broni. Luly Cope, która założyła grupę Matki Przeciwko Broni po tym, jak jej syn został zastrzelony sześć lat temu, powiedziała w rozmowie z „The Sun”, że Sterling nie powinien grać dla Anglii do czasu, aż pozbędzie się tatuażu.

– Ten tatuaż jest odrażający. Raheem powinien puknąć się w głowę ze wstydu. To totalnie nie do zaakceptowania – powiedziała Cope. – Żądamy, by laserowo usunął tatuaż, lub przykrył go innym – dodała. Cope stwierdziła także, że piłkarz powinien być wzorem do naśladowania, a on wybrał gloryfikowanie broni.

Komentarz Sterlinga

Sterling odniósł się do tych zarzutów twierdząc, że jego nowy tatuaż odzwierciedla przyrzeczenie, że nigdy nie dotknie broni po tym, jak jego ojciec został zastrzelony, gdy piłkarz był jeszcze małym chłopcem.

23-letni piłkarz ma na swoim koncie 37 występów w seniorskiej kadrze Anglii. Od trzech lat występuje w Manchesterze City, gdzie zaliczył już 96 spotkań, zdobywając przy tym 31 bramek. Wcześniej bronił barw FC Liverpoolu, dla którego zagrał w 95 meczach, a przygodę z „The Reds” zakończył z 18 trafieniami na koncie.

Czytaj także:

Kibice grożą śmiercią bramkarzowi Liverpoolu. Policja śledzi wszystkie wpisy