MSZ wydało poradnik dla kibiców udających się do Rosji. Zawiera ważne informacje

Przygotowany przez MSZ poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, warunków wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej czy zachowania się w typowej sytuacji losowej (np. utrata dokumentu tożsamości). Interaktywna broszura, którą można odczytać za pomocą urządzeń mobilnych, zawiera także dane teleadresowe polskich urzędów konsularnych działających w Rosji, w tym Mobilnych Punktów Konsularnych w Kazaniu i Wołgogradzie otwartych specjalnie na czas trwania mundialu.

Poradnik Kibica umożliwia m.in. szybkie połączenie z alarmowymi liniami telefonicznymi oraz sprawne dotarcie do stron internetowych z praktycznymi informacjami na temat bezpieczeństwa, organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, warunków wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej czy sposobu uzyskania pomocy konsularnej.

Kadra trenuje w Arłamowie

Reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Biało-czerwoni zakończyli już zgrupowanie w Juracie, gdzie spędzili trochę czasu ze swoimi bliskimi. Spotkali się tam również z prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejna faza przygotowań do turnieju w Rosji to zgrupowanie w Arłamowie, które rozpoczęło się 28 maja. Ostateczną 23-osobową kadrę na mundial selekcjoner Adam Nawałkaogłosi 4 czerwca.

Mundial już niebawem

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.