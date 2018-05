Kontuzja Salaha to efekt „boskiej kary”? Islamski kaznodzieja skrytykował piłkarza

Przed finałem Ligi Mistrzów fizjoterapeuta Liverpoolu zapowiadał, że Mohamed Salah nie będzie ściśle przestrzegał reguł Ramadanu. Egipcjanin musiał normalnie jeść i nawadniać swój organizm, by dobrze przygotować się do starcia z Realem Madryt. To, jak skończył się finał w Kijowie dla Salaha wiemy wszyscy. Piłkarz „The Reds” w 26. minucie spotkania upadł na boisko po starciu z Sergio Ramosem i długo nie mógł podnieść się z murawy. Kiedy stanął na nogi, udał się za linię boczną. Wtedy jeszcze wydawało się, że 25-latek będzie mógł kontynuować grę, jednak Salah wrócił na boisko tylko na moment. Szybko okazało się, że trener Juergen Klopp będzie musiał dokonać zmiany. Gracz Liverpoolu był załamany, że musi udać się do szatni. Nie mógł w tej sytuacji powstrzymać łez.

Boska kara?

Okazało się, że 25-latek doznał kontuzji barku i prawdopodobnie nie będzie gotowy na mecz z Urugwajem w ramach Mistrzostw Świata w Rosji. Nie brakuje komentarzy, że Ramos bardzo brutalnie potraktował Salaha i to on odpowiada za uraz. Tymczasem głos w tej sprawie zabrał islamski kaznodzieja Mubarak al-Bathali, który znalazł inne wytłumaczenie. – Bóg ukarał go za jedzenie przed meczem w czasie świętego miesiąca – ogłosił. Dodał również, że Salah „zgrzeszył swoim postępowaniem” , a przerwanie postu przed rywalizacją w finale Champions League nie było „uzasadnionym usprawiedliwieniem” .