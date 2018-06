Oficjalna piosenka mundialu już z teledyskiem. Wśród gwiazd m.in. Ronaldinho

Oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji nagrali Will Smith, Nicky Jam i Era Istrefi. Producentem hymnu jest amerykański DJ i producent muzyczny Diplo. Na YouTube opublikowano już teledysk przygotowany do tego utworu. Klip jest dynamiczny, znalazło się w nim miejsce na fragmenty meczów i popisy z piłką poza boiskiem. Pojawiają się kadry z tłumami kibiców na trybunach oraz goście specjalni - wśród nich Ronaldinho, były reprezentant Brazylii, który w przeszłości grał m.in. w Barcelonie. Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do utworu „Live It Up”.

Piosenki na mundial w Rosji

Do tej pory powstało już kilka nieoficjalnych mundialowych piosenek. W Polsce przoduje (przynajmniej w ich ilości) Krzysztof Krawczyk. który zaprezentował już drugi utwór na MŚ 2018 w Rosji. W kwietniu w sieci pojawił się już pierwszy utwór zatytułowany „Lewandowski, gol dla Polski”. To dzieło, które powstało specjalnie na Mistrzostwa Świata w Rosji. 16 maja na YouTube opublikowano drugą piosenkę Krzysztofa Krawczyka z motywem reprezentacji Polski. Tym razem to utwór o tytule „Biało-Czerwoni!”. Swoją propozycję pt. „Polska biel i czerwień” ma również Marian Lichtman.

Swój utwór zaprezentowała Natalia Oreiro znana polskim widzom z serialu „Zbuntowany anioł” . Oreiro wykonuje go w języku rosyjskim, angielskim i hiszpańskim, a powstał on przy współpracy z producentami Ettore Grencim i Diego Cordobą. – Piosenka „United by Love” traktuje o pokoju, miłości oraz potrzebie jedności wśród ludzi. Łączy w sobie elementy popu, muzyki miejskiej, cumbii i candombe z typowymi dla Wschodu instrumentami jak bałałajka czy akordeon.

Mistrzostwa Świata w Rosji

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata rozgrywanych od 14 czerwca do 15 lipca. Mecze w ramach turnieju odbędą się na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu.

W meczu otwarcia 14 czerwca Rosja zmierzy się na moskiewskim Stadionie Łużniki z Arabią Saudyjską. To spotkanie rozpocznie się o godz. 17. Wcześniej odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia mundialu.