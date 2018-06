Ksiądz z Modzurowa przestawił godziny mszy, by nie przegapić meczów. Tworzy w parafii strefę kibica

„Ponieważ mecze rozgrywane będą o godz. 14:00, 17:00 i 20:00, aby umożliwić ich oglądanie przez zagorzałych kibiców i przeze mnie, Msze św. od czwartku, aż do zakończenia mistrzostw rozpoczną się o 19:00” – możemy przeczytać na tablicy ogłoszeniowej Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Trójcy Świętej w Modzurowie. Zdjęcie z fragmentem obwieszczenia jeden z internautów umieścił na Twitterze.

W rozmowie z Wprost.pl ksiądz Joachim Kroll potwierdził chęć zorganizowania specjalnej „strefy kibica” na mistrzostwa. – Będzie umieszczony telewizor i parafianie będą mieli możliwość kibicowania. Przede wszystkim to jest ważne, żebyśmy potrafili być razem – zwracał uwagę. – Kościół to jest wspólnota wspólnot. Jeżeli ludzie są razem, potrafią być razem, to zawsze jest jakieś dobro. My – także media – potrafimy ciągle krytykować, ciągle wyciągać błędy, natomiast jak usiądziemy razem, to się okazuje, że nie jesteśmy takimi „diabłami”. Potrafimy razem się cieszyć, razem oglądać mecze. To jest coś, co potrafi łączyć, zjednać – podkreślał.

