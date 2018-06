MŚ 2018. FIFA stworzyła oficjalną 10-godzinną playlistę mundialu

Mundial w Rosji rozpoczyna się już w czwartek 14 czerwca. Jak przetrwać ostatnie, wydłużające się w nieskończoność minuty i godziny przed pierwszym gwizdkiem? Z pomocą przychodzą nam władze światowej piłki. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej stworzyła oficjalną playlistę, którą reklamuje jako idealny sposób na stworzenie piłkarskiej atmosfery. Organizacja zapowiada też, że fani dostaną szansę na dodanie swoich ulubionych piosenek do składanki, która już teraz zawiera ponad 10 godzin muzyki. Na swojej stronie internetowej FIFA podaje link do serwisów takich jak Spotify, Deezer, Apple Music i Anghami.

Zachęca też do słuchania oficjalnego hymnu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, który nagrali Will Smith, Nicky Jam i Era Istrefi. Producentem piosenki jest amerykański DJ i producent muzyczny Diplo. Na YouTube opublikowano już teledysk przygotowany do tego utworu.

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Gdzie odbędą się mecze MŚ 2018?

Do Mistrzostw Świata w Rosji zgłoszono 18 stadionów, z których FIFA wybrała 12, na których odbędą się mecze: Stadion Łużniki, Otkrytije Arena (Moskwa), Stadion Kriestowskij (Petersburg), Stadion Kaliningrad (Kaliningrad), Kazań Arena (Kazań), Stadion Striełka (Niżny Nowogród), Samara Arena (Samara), Wołgograd Arena (Wołgograd), Mordowija Ariena (Sarańsk), Rostow Arena (Rostów nad Donem), Stadion Olimpijski (Soczi), Stadion Centralny (Jekaterynburg).