Ceremonia otwarcia mundialu. O której godzinie początek, gdzie oglądać?

90+5 min. KONIEC! Wielkie emocje na Łużnikach i bramki wyjątkowej urody. To był fantastyczny mecz otwarcia mundialu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje we Wprost.pl. 90+5 min. GOOOOL! Gołowin uderzył nie do obrony z rzutu wolnego. Posłał piłkę nad murem. 90+4 min. Al-Jassam z żółtą kartką. 90+2 min. GOOOOOL! CO ZA BRAMKA! Czy to będzie najpiękniejszy gol tego mundialu? Jeszcze nie wiemy, ale Czeryszew popisał się fantastycznym strzałem. 4:0! 90 min. Trzy minuty doliczył sędzia do drugiej połowy. 89 min. Saudyjczycy z ogromną przewagą w posiadaniu piłki, ale bez żadnego pomysłu na grę. Rosjanie wykorzystali większość błędów rywali. 88 min. Gołowin ukarany żółtą kartką. 86 min. Szansa Rosjan z rzutu wolnego, ale po dośrodkowaniu nikt nie zamknął akcji. 84 min. Al Sahlawi opuszcza murawę, pojawia się Asiri. 80 min. Niewiele się już dzieje na boisku. Rosjanie mają korzystny wynik i kontrolują przebieg meczu. 78 min. Saudyjczycy próbują grać długimi podaniami, ale nic z tego nie wynika. Kiedy są przy piłce, nie mają pomysłu na wykończenie akcji. 75 min. 78011 widzów na Łużnikach ogląda mecz Rosja - Arabia Saudyjska. 74 min. Al Shehri kończy swój występ. Wchodzi Bahbir. 71 min. GOOOOOL! Wejście smoka! Dziuba trafia głową do siatki po dośrodkowaniu z prawej strony. Potrzebował minuty, by wpisać się na listę strzelców. 70 min. Smołow opuszcza boisko. Wchodzi Dziuba. 68 min. Ależ szansa przed Rosją! Dobry strzał i bardzo niepewna interwencja bramkarza. Jeden z obrońców w ostatniej chwili wybił odbitą piłkę! 67 min. Są nowe informacje na temat kontuzji Dzagojewa. Reprezentant Rosji doznał urazu uda. Wkrótce ma być znany plan leczenia zawodnika.

42 min. Czeryszew zaliczył kolejną niepotrzebną stratę w polu karnym rywali. To mogła być dobra okazja Rosjan, ale trzeba było szybciej zagrać piłkę do środka! 40 min. Spokojniejszy fragment gry, Saudyjczycy nie spieszą się w końcówce pierwszej połowy. 38 min. Kompletnie nieudane zagranie Czeryszewa. Jak na razie ten, który pojawił się za kontuzjowanego Dżagojewa nie spisuje się najlepiej...

16:18 Tymczasem znamy już składy na mecz Rosja - Arabia Saudyjska!

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata rozpocznie się pół godziny przed pierwszym spotkaniem mundialu, w którym Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską. Oficjalne otwarcie, podobnie jak mecz odbędzie się na Stadionie Łużniki w Moskwie. Wezmą w nim udział m.in. światowa gwiazda muzyki pop Robbie Williams, rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifullina i brazylijski piłkarz, król strzelców mundialu z 1998 roku – Ronaldo. Poza tym, oddzielny koncert ma się odbyć na Placu Czerwonym. W ceremonii uczestniczyć ma około 500 tancerzy i akrobatów, a ich występ będzie nawiązywał do elementów rosyjskiej kultury.

– Jestem szczęśliwy, że mogę wrócić do Rosji, by wziąć udział w tym wyjątkowym występie. Wiele zrobiłem w swojej karierze, ale otwarcie Pucharu Świata FIFA dla 80 tys. kibiców na stadionie i wielu milionów na całym świecie to marzenie z dzieciństwa – przyznał Robbie Williams.

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia Mistrzostw Świata w Rosji?

Relacja NA ŻYWO z ceremonii otwarcia mundialu i pierwszego meczu Rosja - Arabia Saudyjska będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisję przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie portal sport.tvp.pl.