Spięcie na treningu Hiszpanów. Ramos starł się z prezesem, interweniował Pique

Już w piątek 15 czerwca reprezentacja Hiszpanii rozegra swoje pierwsze spotkanie podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Wczoraj poinformowano, że zwolniono dotychczasowego trenera Julena Lopeteguiego. Szkoleniowiec miał negocjować kontrakt z Realem Madryt bez wiedzy krajowej federacji, która go zatrudniła. Szef związku Luis Rubiales powiedział na konferencji prasowej, że sytuacja nie jest łatwa. Przewodniczący federacji miał poczuć się zdradzony przez Lopeteguiego.

Starcie na treningu

Według „Daily Mail”, który powoływał się na hiszpańską telewizję La Sexta, do incydentu doszło na wczorajszym treningu. Wcześniej w sprawie zwolnionego trenera próbowało interweniować kilku piłkarzy. Z Rubaliesem rozmawiali m.in. Sergio Ramos, Gerard Pique, David Silva czy Andres Iniesta. W obronie zwolnionego trenera stanął Ramos, który od przyszłego sezonu będzie pracował z Lopeteguim w klubie. Szef federacji miał powiedzieć podczas treningu, że nie zmieni swojej decyzji o rozwiązaniu umowy ze szkoleniowcem. To według hiszpańskiej stacji tak wzburzyło kapitana kadry, że Pique interweniował, by nie doszło do rękoczynów.

Reprezentacja Hiszpanii swój udział w mundialu rozpocznie 15 czerwca od spotkania z Portugalią.