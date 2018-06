Mohamed Salah nie zagra w meczu z Urugwajem. Najlepszy piłkarz Afryki na ławce rezerwowych

Napastnik reprezentacji Egiptu grający na co dzień w Liverpool FC najprawdopodobniej nie zagra w piątkowym (15 czerwca, godz. 14:00) meczu przeciwko Urugwajowi. Najlepszy piłkarz Afryki, typowany na jedną z gwiazd Mistrzostw Świata w Rosji, pierwsze spotkanie w grupie zacznie na ławce rezerwowych. W spotkaniu nie zagra też Essam El Hadary - najstarszy piłkarz, który ma szansę zagrać na mundialu w Rosji.Jeśli El Hadary pojawi się na boisku w którymkolwiek z meczów Egiptu, będzie najstarszym piłkarzem występującym kiedykolwiek na mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Kontuzja w finale Ligi Mistrzów

O ogromnym pechu może mówić Mohamed Salah, który miał być kluczowym graczem Liverpoolu w starciu z Realem Madryt. Niestety, w 26. minucie spotkania Egipcjanin upadł na boisko po starciu z Sergio Ramosem i długo nie mógł podnieść się z murawy. Kiedy stanął na nogi, udał się za linię boczną. Wtedy jeszcze wydawało się, że 25-latek będzie mógł kontynuować grę, jednak Salah wrócił na boisko tylko na moment. Szybko okazało się, że Juergen Klopp będzie musiał dokonać zmiany. Gracz Liverpoolu był załamany, że musi udać się do szatni. Nie mógł w tej sytuacji powstrzymać łez.

Prezydent Egiptu modli się o zdrowie Salaha

Teraz za szybki powrót do zdrowia piłkarza kciuki trzyma cały Egipt. Rekonwalescencją Salaha interesuje się nawet prezydent kraju. – Nawiązałem rozmowę z dumą i synem Egiptu, by sprawdzić stan jego kontuzji. Tak, jak się spodziewałem, jest on bohaterem silniejszym niż jego uraz. Jest zdeterminowany do tego, by wziąć udział w turnieju – mówił mediom Abdelfattah Elsisi. – Zapewniłem go, że stał się dumą i symbolem Egiptu. Modlę się do boga, jak ojciec za syna, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia – dodawał.