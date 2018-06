Mundial 2018. Niemcy zaczepili Polaków na Twitterze... po polsku

Reprezentacja Niemiec oprócz konta prowadzonego w języku ojczystym, ma także na Twitterze anglojęzyczny profil. To właśnie tam pojawił się wpis, który wzbudził zainteresowanie polskich kibiców. „Cześć PZPN! Jesteśmy gotowi na MŚ w Rosji. Kto wie, może przyjdzie się nam ponownie zmierzyć w fazie play off” – napisano po polsku.

Najwcześniej w ćwierćfinale

Podopieczni Adama Nawałki trafili do grupy H, z kolei Niemcy rywalizują w grupie F. Oznacza to, że najwcześniej Polacy mogą zmierzyć się z nimi w ćwierćfinale. Awans do tej fazy rozgrywek byłby dużym sukcesem dla Roberta Lewandowskiego i spółki, a starcie z „Die Mannschaft” z pewnością dostarczyłoby dużo emocji. Wystarczy wspomnieć, że z 21 dotychczasowych spotkań między reprezentacjami obu krajów tylko jedno zakończyło się wygraną Biało-Czerwonych. Historyczne zwycięstwo miało miejsce w październiku 2014 roku, kiedy wygraliśmy 2:0 po bramkach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili.

Wpis na profilu reprezentacji Niemiec zaktywizował polskich kibiców, którzy w komentarzach pisali, że możliwość takiego spotkania w ćwierćfinale przypadła im do gustu.

Niemcy swoje pierwsze spotkaniu na mundialu rozegrają 17 czerwca w niedzielę. Wówczas o godz. 17 zmierzą się z Meksykiem. Później zmierzą się 23 czerwca ze Szwecją oraz 27 czerwca z Koreą Południową.