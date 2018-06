Mundial 2018. Bez przełomu w sprawie Glika, Pazdan komentuje

Do pierwszego spotkania Polaków w ramach Mistrzostw Świata zostały cztery dni. Piłkarze trenują w Soczi pod czujnym okiem Adama Nawałki, by jak najlepiej przygotować się do meczu z Senegalem. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, na której wystąpili Hubert Małowiejski, Michał Pazdan oraz Jacek Góralski, nie zabrakło pytań o stan zdrowia Kamila Glika.

Bez przełomu

Małowiejski powiedział, że „od wczoraj wiele się nie zmieniło” . – Kamil Glik pracuje, aby wrócić do pełnej sprawności. Dzisiaj być może zacznie pewne ćwiczenia z drużyną. Pracuje, ale nie ma przełomu, który da jednoznaczną odpowiedź – powiedział szef banku informacji reprezentacji Polski.

Na temat kolegi z linii defensywnej wypowiedział się także Michał Pazdan. – Wszystkie mecze, oprócz jednego z Rumunią, grałem z Glikiem w środku obrony. Będzie inaczej, bo pewne automatyzmy były wyuczone na pamięć – powiedział stoper Legii Warszawa. Skomentował także swoją grę na środku obrony z Janem Bednarkiem. – Z Jankiem dopiero kilka treningów i mecz z Chile mamy za sobą. Nie ma czasu na myślenie o tym. Trzeba grać – podsumował.