„Jacy Kolumbijczycy... Senegalczycy, bójcie się!”. Tak trenuje Kamil Glik

Spacer po Soczi, ale i ciężka praca. Piątek upłynął reprezentantom Polski pod znakiem przygotowań do meczu z Senegalem. Do powrotu do kadry szykuje się z kolei Kamil Glik, który dochodzi do siebie po urazie barku.

Na kanale Łączy nas Piłka opublikowane zostały nagrania z treningu Kamila Glika. – Kolumbijczycy bójcie się... – zapowiada obrońca reprezentacji Polski. – Jacy Kolumbijczycy... Senegalczycy, bójcie się – mówi w kolejnych sekundach piłkarz. Na filmie widać, że Glik mocno pracuje nad powrotem do formy. Po urazie barku wrócił już do treningu z piłką i treningu siłowego. Zapowiada nawet, że powinni się go bać Senegalczycy, którzy będą pierwszym rywalem Polski na mundialu. Wcześniej mówiło się, że bardziej prawdopodobny jest występ Glika dopiero w drugim meczu fazy grupowej – spotkaniu reprezentacji Polski i Kolumbii. W piątek w ośrodku treningowym „Sputnik” kadrowicze odbyli kolejny trening. Kamery dziennikarzy rejestrowały w dozwolonym czasie rozgrzewkę zawodników na rowerach stacjonarnych oraz ćwiczenia bramkarzy wraz z trenerem Jarosławem Tkoczem. Kiedy mecze reprezentacji Polski na MŚ 2018? Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Kamil Glik - trening reprezentacji Polski w Soczi Galeria: