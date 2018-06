Brazylia – Szwajcaria hitem niedzieli. Gdzie oglądać mecz?

Na tegorocznym mundialu w Rosji widzieliśmy już kilka drużyn, które pretendują do mistrzowskiego tytułu. Nie zachwyciły Francja i Argentyna. Z dobrej strony pokazały się Hiszpania z Portugalią. Jak zaprezentuje się Brazylia? To właśnie obecni mistrzowie Ameryki Południowej są jednym z faworytów bukmacherów do triumfu w całym turnieju.

Po drugiej stronie boiska stanie dobrze znana polskim kibicom Szwajcaria, którą kadra Nawałki odprawiła dwa lata temu w 1/8 Mistrzostw Europy. Czy ten solidny, ale jednak przeciętny europejski zespół będzie w stanie rzucić wyzwanie grającym piękną piłkę Brazylijczykom? Przekonamy się już w niedzielę 17 czerwca. Początek meczu o godzinie 20:00.

Przewidywane składy:

Brazylia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

Szwajcaria: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Mecz Brazylia - Szwajcaria. Gdzie oglądać?

Mecz Brazylia - Szwajcaria zostanie rozegrany 17 czerwca. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 19.