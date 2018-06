Mistrzowie świata kontra wielcy pechowcy. Kto wygra na Łużnikach?

Od czasu występów na mundialu w Brazylii w niemieckiej kadrze wiele się zmieniło. Część piłkarzy zakończyła reprezentacyjne kariery, inni nie załapali się do 23-osobowej drużyny na turniej w Rosji. Tak jest w przypadku Mario Goetze, który w 2017 r. musiał przerwać treningi ze względu na problemy zdrowotne. Selekcjoner Joachim Loew podkreślał, jak trudna była dla niego decyzja o braku powołania dla 26-latka, ale zaznaczał, że piłkarz nie jest w optymalnej formie. O tym, ile Goetze znaczy dla Niemców przekonaliśmy się cztery lata temu. Na Maracanie w finale mistrzostw świata zdobył bramkę w 113. minucie, która przesądziła o tym, że nasi sąsiedzi z zachodu zdobyli Puchar Świata.

Doświadczone gwiazdy z czołowych klubów

To, że Goetze nie pojechał do Rosji nie oznacza, że Niemcy mają słabszy zespół. Wystarczy spojrzeć na statystyki z eliminacji do mundialu: 10 meczów, 10 zwycięstw, 43 strzelone bramki i tylko 4 stracone Co prawda ich grupa nie była wymagająca, ale w kadrze ekipy Loewa kluczowi zawodnicy są w kwiecie wieku i piłkarskie doświadczenie mają w małym palcu. Mats Hummels i Jerome Boateng mają po 28-29 lat. Sami Khedira w ubiegłym roku skończył trzydziestkę. Wszyscy piłkarze z tej ekipy grają w czołowych klubach, tj. Real Madryt, Bayern Monachium czy Manchester City. Na co dzień mają do czynienia z ogromną presją i nie ugną się im nogi na boiskach w Rosji.

Odwrócić klątwę

Reprezentacja Meksyku oprócz tradycyjnych przygotowań do mundialu w Rosji powinna wcześniej zatrudnić… dobrego szamana. Możliwe, że nad zespołem z Ameryki Północnej ktoś odprawił złe czary i potrzebne jest odwrócenie klątwy. Meksykanie od 1994 r. kończą mistrzostwa świata na 1/8 finału i to w wyjątkowo pechowych okolicznościach. Tak było i cztery lata temu, kiedy długo prowadzili z Holandią, by w samej końcówce stracić dwie bramki i znaleźć się za burtą.

W Rosji ma być jednak inaczej. Zespół prowadzony przez Juana Carlosa Osorio zagra ofensywnie, a kluczową postacią w ataku pozostaje Chicharito. To jednak nie jedyny as w rękawie selekcjonera. Będzie miał do dyspozycji również m.in. grającego w Portugalii Raula Jimeneza.

Niemcy murowanym faworytem

Dla 120 milionów Meksykanów Mistrzostwa Świata w Rosji to rozbudzone po raz kolejny apetyty. Planem minimum ma być ćwierćfinał, ale najpierw „El Tri” muszą powalczyć w grupie z Niemcami, Szwecją i Koreą Południową. Starcie z mistrzami świata na Łużnikach w Moskwie będzie trudną próbą przed dalszą walką o punkty w Rosji. Niemcy nie będą kalkulować, bowiem ich cel jest prosty - obronić tytuł. Meksyk nie stoi na straconej pozycji, ale to drużyna trenera Loewa jest murowanym faworytem niedzielnego meczu.

Przewidywane składy:

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector - Sami Khedira, Toni Kroos - Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler - Timo Werner​.

Meksyk: Guillermo Ochoa - Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Miguel Layun - Hector Herrera, Andres Guardado - Carlos Vela - Jesus Corona, Javier Hernandez, Hirving Lozano.

Gdzie oglądać mecz Niemcy - Meksyk?

Relacja NA ŻYWO z meczu Niemcy - Meksyk będzie dostępna Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na Łużnikach. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP2, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl. Mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Radosław Gilewicz.