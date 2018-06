Nie tylko Neymar. Plejada brazylijskich gwiazd zetrze w pył Szwajcarię?

Willian, Marcelo, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Fernandinho – to tylko niektórzy z piłkarzy, których na ropsyjskich boiskach będziemy mogli zobaczyć obok ubóstwianego przez kibiców Neymara. Wszyscy wymienieni zawodnicy to kluczowi gracze najsilniejszych klubów, którzy – w przeciwieństwie na przykład do reprezentacji Francji – nie tracą na jakości, grając dla kadry narodowej.

To niewątpliwie zasługa trenera Tite, który wreszcie poukładał wszystkie elementy i w pełni wykorzystuje potencjał posiadanych zawodników. Brazylia pod jego wodzą nie wygrała zaledwie czterech z 21 rozegranych spotkań, a przez ostatnie 477 minut nie straciła nawet gola. Dobre wyniki wpływają oczywiście na dobrą atmosferę w kadrze. Działa to także w drugą stronę – rozluźnieni Brazylijczycy cieszą się grą, strzelają dużo bramek, a kibiców cieszy ich bezkompromisowy futbol.

Czy solidna Szwajcaria będzie w stanie powstrzymać rozpędzoną południowoamerykańską potęgę? To drużyna porównywana czasem do reprezentacji Polski, dlatego warto obserwować jej zmagania ze znacznie wyżej notowanym przeciwnikiem. W przeciwieństwie do kadry Nawałki, Szwajcarom brakuje jednak zawodnika klasy światowej pokroju Roberta Lewandowskiego. Dotychczasowy gwiazdor ich kadry Xerdan Shaqiri obecny sezon angielskiej Premier League zakończył spadkiem do niższej ligi razem ze Stoke City.

Przewidywane składy:

Brazylia: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

Szwajcaria: Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Gdzie oglądać mecz Brazylia – Szwajcaria?

Mecz Brazylia – Szwajcaria zostanie rozegrany 17 czerwca. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl. Studio przedmeczowe w TVP zaplanowano od godz. 19.

