Krystyna Janda krytykuje polskich kibiców. „Przy byle sukcesie dostają irracjonalnego obłędu”

W minionym tygodniu rozpoczęło się piłkarskie święto. We wtorek meczem z Senegalem Polska rozpocznie swój udział w Mistrzostwach Świata w Rosji. Kibice Biało-Czerwonych już nastawiają się na pierwsze spotkanie podopiecznych Adama Nawałki, co niektórych drażni.

Postawę fanów polskiej drużyny skrytykowała w „Drugim śniadaniu mistrzów” na antenie TVN24 Krystyna Janda. – Mamy absolutną świadomość, jaką piłka nożna ma siłę i jaki ma wpływ na narody i społeczeństwa. Jednak polscy kibice przy byle sukcesie dostają zupełnie irracjonalnego obłędu i manię wielkości – mówiła aktorka.

Janda narzekała na to, że sport bywa traktowany lepiej niż kultura. – Jak jadę pociągiem i widzę, jak wsiada ktoś, otwiera gazetę i wyrzuca strony z kulturą od razu do kosza, a czyta tylko strony o sporcie... – mówiła aktorka.

Mecz z Senegalem już we wtorek

Mecz Polska – Senegal we wtorek 19 czerwca o godzinie 17. Będzie to pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych na Mistrzostwach Świata w Rosji. Zapraszamy na relację z meczu NA ŻYWO we Wprost.pl. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.