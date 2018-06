Anonimowi zawodnicy i młodzi milionerzy z Premier League. Anglia wreszcie spełni nadzieje kibiców?

Wahbi Khazri z Rennes, Ellyes Skhiri z Montpellier, Naim Sliti z Dijon – to według piłkarskich ekspertów z Weszło.com największe gwiazdy tunezyjskiej piłki. Trzeba przyznać, że nazwiska te nie zdradzą za wiele kibicom niezainteresowanym francuskimi rozgrywkami. U przeciwników z kolei wybiegną takie gwiazdy jak Dele Alli i Harry Kane z Tottenhamu, Raheem Sterling z Manchesteru City czy Jesse Lingard z United. OK, przeciętnemu kibicowi mogą to być nazwiska równie nieznane, ale jeśli ktoś interesuje się piłką, to choćby w Lidze Mistrzów widział możliwości wszystkich wymienionych. Ich klasa jest nieporównywalna z dzisiejszymi przeciwnikami. Na boisku może też pojawić się wielki talent z Manchesteru United, 20-letni Marcus Rashford. Chłopak ten już niejednokrotnie pokazywał swoją przydatność, błyskotliwymi golami ratując wynik reprezentacji.

Czy możemy zatem spodziewać się łatwego zwycięstwa Anglii? Lepiej nie wyciągać tak pochopnych wniosków. Dotychczas pretendenci do tytułu mistrzowskiego przeważnie zawodzili, a trzy punkty – po słabym występie – zgarnęła jedynie Francja. Hiszpania, Portugalia, Argentyna i Brazylia zaledwie remisowały. Niemcy swój mecz zdołali nawet przegrać. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ostatnie mecze sparingowe Tunezji, która zremisowała z Portugalią i minimalnie uległa Hiszpanii. Nie bez znaczenia będzie tutaj też presja nakładana od lat na angielskich piłkarzy. Tamtejsze media z pewnością nie będą miały żadnej litości, jeśli Synowie Albionu nie wywiozą z pierwszego meczu trzech punktów.

Przewidywane składy

Тunezja: Mouez Hassen; Yassine Meriah, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul; Ellyes Skhiri, Anice Badri, Ferjani Sassi; Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti.

Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.

Gdzie oglądać mecz Tunezja – Anglia?

