Nie dawali spokoju reporterowi TVN. Nagle pojawił się człowiek z kijem

Praca reporterów telewizyjnych podczas dużych turniejów piłkarskich to prawdziwe wyzwanie. Każdy z nas widział nagrania ze skaczącymi i śpiewającymi kibicami, którzy nierzadko wyrywają mikrofon dziennikarzowi i radośnie poszturchują kamerzystę. Dla przebywającego w Senegalu Wojciecha Bojanowskiego z TVN24 większym zaskoczeniem niż napastujący go kibice musiał być widok tego, co nadeszło potem. W pewnym momencie między rozbestwione dzieciaki wpadł herszt grupy i patykiem, czy może raczej krótkim kijem, zaczął okładać młodych fanów piłki nożnej. „Sytuacja wydaje się nie do opanowania, ale wystarczył kawałek patyka, charyzma lidera i jest porządek” – pisał na Twitterze Jarosław Kolińsk, który dodał nagranie.

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

Mecze Senegalu przed mistrzostwami

Zanim 16 czerwca o godzinie 17:00 zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego w meczu z Polską, reprezentacja Senegalu rozegra aż pięć spotkań kontrolnych. Pierwsze z Uzbekistanem 23 marca (zakończone wynikiem 1:1 – gola dla Senegalu zdobył Pape Moussa Konate z francuskiego SC Amiens), kolejne z Bośnią i Hercegowiną 27 marca (zakończony remisem 0:0). Ostatnie mecze przed Mistrzostwami Świata Senegalczycy rozegrają z Luksemburgiem 31 maja (bezbramkowy remis), Chorwacją 8 czerwca (przegrana 1:2 – gola dla Senegalu zdobył Ismaila Sarr) i Koreą Południową 11 czerwca (Senegal wygrał 2:0 po golu samobójczym przeciwników i po bramce z rzutu karnego, którą zdobył Pape Moussa Konaté). Wybór aż trzech drużyn z Europy i dwóch z Azji może sugerować, że trener Senegalu swojej szansy na awans upatruje właśnie w meczu z Polską i skazywaną na porażkę w grupie Japonią.

„Bardzo fizyczny zespół”

Krychowiak powiedział, że Senegal to „bardzo fizyczny zespół, wybiegany, który ma w swoich szeregach świetnych zawodników, dobrze wyszkolonych technicznie”. Pomocnik reprezentacji Polski przyznał, że jednym z takich piłkarzy w drużynie przeciwnika jest grający w FC Liverpoolu Sadio Mane. – Trzeba mieć ogromny szacunek do tego rywala, zaprezentować ten sam poziom jeśli chodzi o agresywną grę i starać się ich przewyższyć w aspektach czysto piłkarskich – dodał.

