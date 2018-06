We wtorek mecz Polska - Senegal. Gdzie oglądać pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych na mundialu?

Polska na Mistrzostwach Świata w Rosji trafiła do grupy H razem z Senegalem Kolumbią i Japonią. Biało-Czerwoni opuścili swoją bazę w Soczi i udali się do Moskwy, gdzie już 19 czerwca czeka ich starcie z drużyną z Afryki. Selekcjoner Adam Nawałka prawdopodobnie zagra sprawdzonym ustawieniem 1-4-4-1-1. Do Moskwy razem z drużyną udał się Kamil Glik, którego wyjazd na mundial do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania przez kontuję barku. Nie wiadomo, czy obrońca AS Monaco będzie brany pod uwagę przez szkoleniowca na starcie z Senegalem.

Gdzie odbędzie się mecz?

Mecz Polska - Senegal odbędzie się na stadionie Otkrytije Ariena w Moskwie. Obiekt położony jest w dzielnicy Tuszyno. Na co dzień swoje mecze rozgrywa tam Spartak Moskwa. Stadion został otwarty 5 września 2014 roku. Mieści ponad 45 tysięcy kibiców. Oprócz spotkania Polaków na tej arenie zaplanowano trzy inne mecze fazy grupowej.

Gdzie oglądać mecz Polska Senegal?

Relacja NA ŻYWO z meczu Polska - Senegal będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na boisku w Moskwie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl.

Z kim zagra reprezentacja Polski na MŚ 2018?

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

