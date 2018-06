Burza w kadrze Chorwacji! Selekcjoner wysłał napastnika do domu

W drugim meczu grupy D Chorwacja zmierzyła się z Nigerią. W spotkaniu rozegranym 16 czerwca na stadionie w Kaliningradzie nie było niespodzianki i ekipa prowadzona przez trenera Zlatko Dalicia wygrała 2:0. Pod koniec rywalizacji, dokładnie w 86. minucie doszło jednak do sytuacji, która może poważnie wpłynąć na atmosferę w drużynie. Nikola Kalinić odmówił wejścia na boisko za Mario Mandzukicia i tym samym przekreślił szansę na swoje kolejne występy podczas mundialu w Rosji. Selekcjoner odesłał go do domu. Trener Dalić swoją decyzję oficjalnie ma ogłosić w poniedziałek na konferencji prasowej.

Dziennikarze z Chorwacji donoszą, że 30-letni napastnik już w niedzielę nie uczestniczył w treningu z resztą drużyny, ponieważ opuścił zgrupowanie kadry narodowej w Rosji.

W następnym meczu na mundialu w Rosji Chorwacja zmierzy się z reprezentacją Argentyny. To spotkanie już 21 czerwca o godz. 20 w Niżnym Nowogrodzie. W ostatnim starciu grupowym ekipa Dalicia zagra z Islandią.

