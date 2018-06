6-latka przepytała reprezentantów Polski. „Czy trener daje wam kary, jak jesteście niegrzeczni?”

Polscy piłkarze przygotowują się do pierwszego meczu podczas Mistrzostw Świata w Rosji. 19 czerwca podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Senegalem. Kadrowicze przebywają już w Moskwie, gdzie przylecieli z bazy w Soczi. Zawodnikom towarzyszą reporterzy serwisu Łączy nas piłka, którzy w mediach społecznościowych publikują zdjęcia oraz filmiki pokazujące, jak wygląda życie kadry „od kuchni”.

Ulubione bajki, słodycze oraz kary od trenera

Tym razem w kanale portalu na YouTube znalazł się materiał inny niż wszystkie. Jego bohaterami są rzecz jasna piłkarze, choć najjaśniejszą gwiazdą nagrania jest... 6-letnia Laura. „Przyjechała do bazy „biało-czerwonych”, rozstawiła swój dziewczęcy kącik i… w swej dociekliwości nie miała żadnych zahamowań. Zresztą sami się zaraz przekonacie – nowa charyzmatyczna reporterka kanału „Łączy nas piłka” potrafi każdego rozmówcę totalnie zaskoczyć. Przed Wami rozbrajająca Laura i jej przedmundialowe dyskusje z Błaszczykowskim, Fabiańskim, Piszczkiem i innymi kadrowiczami. O czym? O tym, co każdy dzieciak chciałby wiedzieć. Czyli… o wszystkim!” – czytamy w zapowiedzi filmiku.

Laura udowodniła, że nie boi się zadawać pytań. Łukasza Fabiańskiego zapytała o ulubione bajki. – Każdy mnie kojarzy z Bambi, więc niech będzie Bambi – odpowiedział bramkarz. Łukasz Piszczek musiał zmierzyć się z trudniejszym pytaniem, ponieważ mała reporterka zapytała go o to, czy trener daje piłkarzom kary gdy „są niegrzeczni”. – My jesteśmy zawsze grzeczni. Musimy być grzeczni, bo mamy odpowiedzialne funkcje, jesteśmy reprezentantami Polski – powiedział zawodnik Borussii Dortmund. – Czasami się zdarzy, że trener jest troszkę zły, ale przeprowadzi z nami rozmowę i wtedy znowu jest wszystko ok – dodał.

Z niełatwym pytaniem zmierzył się Kuba Błaszczykowski. – Czy byłeś małym urwisem gdy byłeś mały? – zapytała Laura. – Byłem dużym urwisem – powiedział zawodnik. Nie zabrakło także pytań o ulubione słodycze. Fabiański przyznał, że lubi czekoladę, a Sławomir Peszko zdradził, że smakują mu naleśniki smarowane czekoladą lub dżemem oraz gofry.

Gdzie oglądać mecz Polska Senegal?

Relacja NA ŻYWO z meczu Polska – Senegal będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na boisku w Moskwie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl.

