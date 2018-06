Kamil Glik zagra z Senegalem? „Decyzję podejmiemy dzisiaj”

Polscy kadrowicze przylecieli dzisiaj do Moskwy z Soczi i przygotowują się do spotkania z Senegalem. Mecz z afrykańską drużyną będzie naszym pierwszym starciem podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Wciąż trwają spekulacje, w jakim składzie Biało-Czerwoni wybiegną na murawę. Największą niewiadomą jest występ Kamila Glika, który wraca do pełnej sprawności po kontuzji barku.

Decyzja jeszcze dzisiaj

Podczas konferencji prasowej z udziałem Adama Nawałki, Kamila Grosickiego, Grzegorzaka Krychowiaka oraz Jakuba Błaszczykowskiego nie zabrakło pytań o udział stopera AS Monaco w pierwszym meczu grupowym. – Glikowi przytrafiła się bardzo poważna kontuzja i nie wiadomo czy będzie do dyspozycji od pierwszego meczu. Dzisiaj wychodzi na trening i zobaczymy, jak będzie się czuł. Decyzję podejmiemy dzisiaj – powiedział selekcjoner. Dodał, że Glik przez cały trening będzie ćwiczył z drużyną.

Nawałka przyznał, że po dzisiejszym treningu podejmie decyzję co do całego składu na mecz z Senegalem. Dodał także, że przygotowania do pierwszego starcia na mundialu trwają już od kilku miesięcy. – Nasze przygotowania do meczu z Senegalem rozpoczęliśmy już po losowaniu. Mieliśmy dokładną analizę zarówno mocnych, jak i słabych stron. Informacje przekazaliśmy zawodnikom na odprawach głównych i indywidualnych. Senegal to groźny przeciwnik – ocenił trener.

Wtórował mu Grzegorz Krychowiak, który powiedział, że reprezentacja ma „ogromny szacunek do Senegalu, bo ma w swoich szeregach świetnych zawodników” . – Jednak znamy swoją wartość i będziemy chcieli zdobyć trzy punkty – dodał.

Gdzie oglądać mecz Polska Senegal?

Relacja NA ŻYWO z meczu Polska – Senegal będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na boisku w Moskwie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl.

Czytaj także:

We wtorek mecz Polska - Senegal. Gdzie oglądać pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych na mundialu?