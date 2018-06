To one będą dopingowały Biało-Czerwonych. Polskie WAGs już w Rosji

W Rosji trwają właśnie piłkarskie Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Polski już za kilka godzin rozegra spotkanie z Senegalem, które będzie pierwszym meczem Biało-Czerwonych na turnieju. Na miejscu obecni są już nie tylko kibice oraz dziennikarze, ale także polskie WAGs.

Lewandowska i Jaunat już gotowe

WAGs to określenie używane początkowo przez brytyjską prasę dla nazywania żon i dziewczyn angielskich piłkarzy. Termin w ostatnich latach zyskał sporą popularność i stał się powszechny. „WAGs” spopularyzowało się w 2006 roku podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej odbywających się w Niemczech. W Polsce to określenie odnosi się do partnerek i żon kadrowiczów.

Roberta Lewandowskiego w Rosji będzie dopingowała żona Anna, która na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z lotniska. Na miejscu jest już partnerka Celia Jaunat. Narzeczona Grzegorza Krychowiaka aktywnie wykorzystuje czas i zwiedza Moskwę, gdzie Polacy rozegrają swój mecz z afrykańską drużyną. Pozostali piłkarze też z pewnością mogą liczyć na wsparcie swoich ukochanych, które w mediach społecznościowych publikują zdjęcia z partnerami lub chwalą się swoją obecnością na meczu towarzyskim z Litwa, który był ostatnim spotkaniem Biało-Czerwonych przed wyjazdem do Rosji.