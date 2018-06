Już dziś Kolumbia zagra z Japonią. Gdzie można obejrzeć ten mecz?

To mecz o tyle ważny, że da nam pojęcie o aktualnej formie, w jakiej znajdują się obaj grupowi rywale Polaków. Z Kolumbią zagramy 24 czerwca w niedzielę o godz. 20 w Kazaniu. Z Japonią kadra Adama Nawałki zmierzy się 28 czerwca w czwartek o godz. 16 w Wołgogradzie. W reprezentacji Kolumbii największą gwiazdą jest wypożyczony z Realu Madryt do Bayernu Monachium James Rodriguez, jeden z bohaterów poprzedniego mundialu w Brazylii, na którym Kolumbia doszła aż do ćwierćfinału. W Japonii z kolei wiele zależeć będzie od Shinjiego Kagawy z Borussi Dortmund. W ostatnim sparingu przed Mistrzostwami Świata w Rosji drużyna z Azji pokazała, że nie należy jej lekceważyć. Rywali z Paragwaju podopieczni Akiry Nishino rozbili aż 4-2.

Przewidywane składy:

Kolumbia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, James Rodriguez; Luis Muriel, Radamel Falcao

Japonia: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Keisuke Honda, Takashi Inui; Yuya Osako

Gdzie oglądać mecz Kolumbia - Japonia?

Relacja NA ŻYWO z meczu Kolumbia Japonia będzie dostępna na Wprost.pl od godziny 14:00. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na Mordowia Ariena w Sarańsku. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Nasi grupowi rywale grają pierwszy mecz. Dlaczego warto oglądać to spotkanie?