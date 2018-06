Grupowali rywale Polaków mają problem. „Niektórzy zawodnicy są zszokowani”

Japończycy podczas Mistrzostw Świata w Rosji zmierzą się w grupie z Kolumbią, Senegalem oraz Polską. Pierwsze spotkanie reprezentanci „Kraju Kwitnącej Wiśni” rozegrają 19 czerwca o godz. 14 z południowoamerykańską drużyną. Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa Akira Nishino, czyli selekcjonera Japończyków.

„To wpływa także na psychikę”

Trener nawiązał do trzęsienia ziemi, które 18 czerwca rano nawiedziło prefekturę Osaki na wyspie Honsiu w Japonii. Co najmniej trzy osoby zginęły, a wiele jest rannych. Wstrząsy doprowadziły też do poważnych uszkodzeń dróg i budynków oraz sparaliżowały komunikację. – Niektórzy zawodnicy są nieco zszokowani tym, co się stało. Martwili się o swoich bliskich, członków rodzin – przyznał Nishino.

Selekcjoner dodał, że „część graczy dotknęło to, co się wydarzyło”. – To wpływa także na psychikę – przyznał. Dzisiejsze spotkanie z Kolumbią pokaże, czy piłkarze reprezentacji Japonii potrafili odciąć się od wydarzeń w swojej ojczyźnie, czy może rzeczywiście trzęsienie ziemi wywarło na nich wpływ. W kolejnym spotkaniu podopieczni Nishino zmierzą się 24 czerwca z Senegalem, a cztery dni później zagrają z Polską.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Kolumbia - Japonia