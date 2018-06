Nawałka ocenia mecz z Senegalem: Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem

Adam Nawałka w rozmowie z reporterem TVP Sport przyznał, że po meczu z Senegalem zebrało się bardzo dużo negatywnego materiału do analizy. – Oczywiście musimy pamiętać o tym, że za kilka dni mamy mecz i trzeba zebrać wszystkie siły, maksymalnie wydobyć potencjał z tego, co posiadamy. Tutaj już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem – stwierdził selekcjoner.

„W tym meczu byliśmy drużyną słabszą, to pokazuje wynik. Nie można się bronić tym, że mieliśmy więcej minut z posiadaniem piłki czy przewagę statystyczną. Liczą się przede wszystkim bramki. Nie mamy punktów, ale mamy następne dwa mecze. Musimy się do nich świetnie przygotować. Wierzę w to, że tak będzie” – zapowiedział Nawałka.

– Nie chcę wyciągać wniosków na siłę. Można tylko powiedzieć, że do przerwy, kiedy graliśmy systemem z czwórką obrońców gra wyglądała zdecydowanie gorzej niż w drugiej połowie. W dalszym ciągu mamy wiele sił i energii do tego, by przygotować się do meczu z Kolumbią. Na tym będziemy się skupiać, aby wynik był jak najlepszy – wyjaśniał trener.

Polska przegrała z Senegalem

W meczu grupy H Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Honorowego gola dla ekipy selekcjonera Adama Nawałki strzelił Grzegorz Krychowiak. Niestety, gra Polaków wyglądała źle i tylko momentami stwarzaliśmy zagrożenie pod bramką rywali.

W następnym meczu w ramach Mistrzostw Świata w Rosji Biało-Czerwoni zmierzą się z Kolumbią. To spotkanie już w niedzielę 24 czerwca o godz. 20.