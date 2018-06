W środę najbardziej jednostronny mecz mundialu? Kibice oczekują gradu bramek

W Hiszpanii nie ma paniki. Remis z Portugalią przyjęto tam właściwie ze wzruszeniem ramion. Od początku mówi się, że z grupy wyjdą właśnie te dwa zespoły. Z kolei w Iranie po pierwszym meczu nie ogłoszono święta narodowego, bo zwycięstwo z Marokiem tak naprawdę niewiele daje. Prawdziwymi rywalami do awansu w grupie są właśnie Portugalia i Hiszpania. Czy piłkarze z Persji będą w stanie urwać choćby punkt w rywalizacji z tymi drużynami? Bukmacherzy nie postawiliby na to złamanego grosza. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji pokazują, że teoretycznie słabsza drużyna może utrzeć nosa faworytom. Wydaje się jednak, że Iran z Hiszpanią nie będzie miał tyle do powiedzenia, co Islandia z Argentyną, Szwajcaria z Brazylią czy Meksyk z Niemcami.

Kibice niezaangażowani po stronie żadnej z grających w środę wieczorem drużyn powinni przed tym meczem przygotować sobie dużo przekąsek i zimnych napojów. Wydaje się, że nawet fani Hiszpanii mogą być spokojni o gole. Choćby nawet jedenastu piłkarzy Iranu ustawiło się we własnym polu karnym, kreatywność piłkarzy grających w kadrze zespołu z Europy powinna zagwarantować mnóstwo ciekawych kombinacji i w efekcie także bramek. A jeśli jednak przez długi czas będzie utrzymywał się wynik niekorzystny dla Hiszpanów? Tym lepiej dla widowiska. Podrażnieni piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego z pewnością zgodnie ze swoim przydomkiem będą z furią nacierać na broniącego się przeciwnika.

Przewidywane składy:

Iran: Ali Beiranvand; Ramin Rezaeian, Morteza Pouraliganji, Pejman Montazeri; Masoud Shojaei, Saeid Ezatolahi, Ehsan Haji Safi, Omid Ebrahimi; Vahid Amiri, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh

Hiszpania: David de Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Nacho; Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Andres Iniesta, Isco, David Silva; Diego Costa

Gdzie oglądać mecz Iran – Hiszpania?

Mecz Iran – Hiszpania zostanie rozegrany 20 czerwca. Początek spotkania o godz. 20. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.