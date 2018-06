Mundial 2018. Słynny zawodnik nie może pić tej samej wody, co koledzy

Rafael Marquez to zawodnik, który ma za sobą bogatą karierę klubową i reprezentacyjną. Grający na pozycji środkowego obrońcy Meksykanin grał przez siedem sezonów w FC Barcelonie. W narodowej kadrze występuje od 1997 roku. Wchodząc na boisko w spotkaniu z Niemcami podczas Mistrzostw Świata w Rosji stał się pierwszym piłkarzem w historii, który jako kapitan swojej reprezentacji wystąpił na pięciu mundialach z rzędu.

Szereg konsekwencji

Okazuje się, że występ doświadczonego zawodnika na rosyjskim mundialu jest nieco kłopotliwy. „The New York Times” poinformował, że 39-letni Marquez trafił na czarną listę Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. Meksykanin nie znalazł się tam przypadkowo. Według amerykańskiej instytucji pomagał kartelom narkotykowym w praniu brudnych pieniędzy. Wpis do takiego zestawienia pociąga za sobą szereg konsekwencji. Amerykańskie firmy, banki oraz osoby fizyczne nie mogą mieć z piłkarzem nic wspólnego.

Przepisy narzucone przez Departament Skarbu zostały potraktowane bardzo poważnie. Podczas treningów reprezentacji w Rosji Marquez nie może pić wody z tych samych butelek co koledzy, ponieważ są one dostarczane przez amerykański koncern. Zabroniono mu także nosić na treningu ubrań pochodzących z tego kraju. Jeśli 39-latek rozegra na mundialu dobre spotkanie i będzie wyróżniał się na tle drużyny, to i tak nie dostanie nagrody dla zawodnika meczu, ponieważ jest ona fundowana przez markę Budweiser, czyli koncern pochodzący z USA. Co więcej, nie otrzyma wynagrodzenia za udział w turnieju, ponieważ przelewy pieniężne w jego sytuacji mogłyby spowodować komplikacje dla banków.

FIFA aprobuje

Do sankcji nałożonych przez Departament Skarbu skłania się FIFA. Federacja ogłosiła, że zamierza poważnie traktować te obostrzenia. I wprowadza swoje słowa w czyn. Nadawcom telewizyjnym zabroniono przeprowadzanie pomeczowych wywiadów z Marquezem, ponieważ stwarzałoby to ryzyko, że piłkarz zostanie przedstawiony na tle boiskowych band, na których widnieją nazwy sponsorów. A jak wiadomo, Viva, Coca-Cola, McDonald's oraz Budweiser są amerykańskimi markami.

Chociaż Marquezowi nie postawiono zarzutów kryminalnych, to jego finansowe aktywa w Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku powiązane z amerykańskim systemem finansowym, zostały zamrożone. Sam piłkarz odrzuca oskarżenia o kontakty z kartelami narkotykowymi i zatrudnił zespół prawników, którzy mają zmienić jego sytuację.

