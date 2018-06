Błaszczykowski z kontuzją po starciu z Senegalem. Kiedy wróci do gry?

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Jakuba Błaszczykowskiego przekazał na konferencji prasowej Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. – Kuba dostał mocne uderzenie w mięsień łydki, ale teraz nic mu nie dolega. Jutro będzie normalnie trenował – poinformował.

Wciąż nie wiadomo, kiedy do gry będzie gotowy Kamil Glik, który cały czas dochodzi do siebie po kontuzji barku, której doznał na zgrupowaniu w Arłamowie przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata w Rosji. – Od kilku dni pracuję na treningach, dzień przed meczem ćwiczyłem z całą drużyną. Jest lepiej, ale umówmy się - to jest poważna kontuzja i minęły dopiero dwa tygodnie. Musimy czekać – powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Obrońca AS Monaco na pytanie czy czuje ból odpowiedział, że gdyby go nie czuł, to pewnie by grał. – Byłem już teraz na ławce, jestem do dyspozycji trenera. Skoro byłem wśród rezerwowych, to znaczy, że jest szansa – powiedział odnośnie przegranego meczu z Senegalem.

Polska przegrała z Senegalem

W meczu grupy H Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Honorowego gola dla ekipy selekcjonera Adama Nawałki strzelił Grzegorz Krychowiak. Niestety, gra Polaków wyglądała źle i tylko momentami stwarzaliśmy zagrożenie pod bramką rywali.

W następnym meczu w ramach Mistrzostw Świata w Rosji Biało-Czerwoni zmierzą się z Kolumbią. To spotkanie już w niedzielę 24 czerwca o godz. 20.

