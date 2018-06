Ronaldo strzelił, ale Portugalia nie zachwyciła. Maroko o krok od sensacji

Zdecydowanym faworytem spotkania byli Portugalczycy. Mistrzowie Europy dobrze rozpoczęli Mistrzostwa Świata w Rosji, remisując z Hiszpanią 3:3. Kibice na całym świecie zastanawiali się, czy Cristiano Ronaldo powtórzy swój wyczyn z pierwszej kolejki i również Marokańczykom „zaaplikuje” kilka bramek. Snajper Realu Madryt wprawdzie szybko zdobył bramkę w starciu z Lwami Atlasu, ale wynik, którym zakończyła się pierwsza połowa nie do końca odzwierciedlał boiskowe wydarzenia.

Gol na wagę trzech punktów

Marokańczycy podeszli do tego spotkania mocno zmotywowani. Po pechowej porażce z Iranem chcieli sprawić niespodziankę i wywalczyć korzystny wynik w starciu z Portugalią. Afrykańczycy atakowali od początku spotkania, ale to mistrzowie Europy wyprowadzili skuteczny cios. W 5. minucie świetne dośrodkowanie Moutinho na bramkę zamienił niezawodny Ronaldo. Europejczycy zamiast kontynuować natarcie i podwyższyć prowadzenie, oddali inicjatywę Marokańczykom. To mogło się zemścić, ale Afrykańczykom brakowało cierpliwości i precyzji w ataku. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem Portugalczyków.

W drugiej części spotkania Marokańczycy ponownie rzucili się do ataku. Z kolei mistrzowie Europy wyraźnie stracili rezon, raz po raz popełniając błędy. Pod bramką Portugalczyków często przebywali rywale, ale świetnie dysponowany Rui Patricio bronił swoją drużynę przed utratą bramki. Tak było w 57 minucie, gdy po strzale Balhandy bramkarz Sportingu Lizbona wyciągnął się jak struna i odebrał marzenia Marokańczyków o strzeleniu wyrównującej bramki.

Spotkanie nabrało dynamiki w końcówce, kiedy to Lwy Atlasu w odważnych atakach walczyły o zdobycie chociaż jednego punktu. To się jednak nie udało, a Portugalia wymęczyła zwycięstwo. Tym samym drużyna z Afryki nie ma już szans na awans z grupy. Już o godz. 20 zmierzą się rywale Portugalczyków i Marokańczyków. Relacja NA ŻYWO ze spotkania Iranu z Hiszpanią we Wprost.pl.

