W czwartek hit grupy D. Gdzie oglądać mecz Argentyna - Chorwacja?

W pierwszym meczu grupy D Argentyna zawiodła w starciu z Islandią. Remis 1:1 to duży niedosyt i spory zawód dla kibiców „La Albiceleste” . W zupełnie innych nastrojach do czwartkowego starcia przystąpią Chorwaci, którzy na początku rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Rosji wygrali z Nigerią 2:0. Ekipa trenera Zlatko Dalicia stoi przed szansą przypieczętowania awansu do 1/8 finału mundialu.

Ze szczególnym nastawieniem do czwartkowego meczu podejdzie Lionel Messi, który w rywalizacji z Islandią nie dość, że nie potrafił wykorzystać żadnej sytuacji, to jeszcze zmarnował szansę z rzutu karnego.

Przewidywane składy:

Argentyna: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Meza, Acuna - Messi, Aguero, Pavon.

Chorwacja: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Badelj - Brozovic, Modric, Perisic - Mandzukic​.

Na jakim stadionie Argentyna zagra z Chorwacją?

Mecz Argentyna - Chorwacja odbędzie się na stadionie Striełka w Niżnym Nowogrodzie. Obiekt znajduje się u zbiegu dwóch rzek – Oki i Wołgi. Może pomieścić 45 tys. kibiców. W ramach Mistrzostw Świata w Rosji zaplanowano tam cztery spotkania fazy grupowej, jedno 1/8 finału oraz jeden z ćwierćfinałów.

Gdzie oglądać mecz Argentyna - Chorwacja?

Relacja NA ŻYWO z meczu Argentyna - Chorwacja będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co wydarzy się na boisku w Niżnym Nowogrodzie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP1, TVP Sport oraz w internecie sport.tvp.pl.

